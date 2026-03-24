WARBURG RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 78 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Bahntechnikunternehmen liege solide in der Spur, werde an der Börse aber angemessen bezahlt, schrieb Christian Cohrs am Dienstag./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 68,90EUR auf Tradegate (24. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

