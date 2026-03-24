WARBURG RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia nach Zahlen von 12,20 auf 11,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wohnimmobilienunternehmen habe sein Portfolio beeindruckend gestrafft, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Die wahren Auswirkungen davon dürften sich erst zeigen, wenn die Anzahl der Transaktionen auf dem Immobilienmarkt wieder steigt. Kaiser passte sein Bewertungsmodell an die Eckdaten für 2025 an und rollte die Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 6,85EUR auf Tradegate (24. März 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,00

Kursziel alt: 12,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

