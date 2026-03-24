HYPOPORT Aktie im Ausverkauf - 24.03.2026

Mit einer Performance von -4,79 % musste die HYPOPORT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der HYPOPORT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 73,55€, mit einem Minus von -4,79 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die HYPOPORT Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -42,66 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um -8,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,96 %. Im Jahr 2026 gab es für HYPOPORT bisher ein Minus von -43,68 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,49 % geändert.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,90 % 1 Monat -8,96 % 3 Monate -42,66 % 1 Jahr -54,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HYPOPORT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um HYPOPORT, vorwiegend um Charttechnik und Kursentwicklung. Fokus: Widerstand bei ca. 73 EUR, Tagestief rund 72,6 EUR – Durchbruch oder Gegenreaktion? Diskussionen reichen von Skepsis mit Zielen um 20 EUR bis zu Hoffnungen auf Erholung und mittelfristiges Aufwärtsmomentum. Fundamentale Risiken: KI-Druck, sinkendes Transaktionsvolumen; einige sehen Margenverbesserung, andere halten an hohen Zielen (190 EUR) fest – Stimmung bleibt volatil.

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 503,73 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Experian, Zillow Group Registered (A) und Co.

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Zillow Group Registered (A) notiert im Minus, mit -0,75 %. Scout24 notiert im Minus, mit -0,15 %.

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.