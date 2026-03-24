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    Der Anruf ist nicht tot - Umfrage zeigt Beliebtheit

    Für Sie zusammengefasst
    • Telefonangst führt zu Ersatz durch Nachrichten
    • Alltägliche Telefonate werden oft online erledigt
    • Bitkom Umfrage nennt Messenger 81 und Anruf 65
    Der Anruf ist nicht tot - Umfrage zeigt Beliebtheit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Jemanden zum Geburtstag anrufen? Ach nö. Viele schicken das "Happy Birthday" lieber als Textnachricht. Tischreservierung im Restaurant per Telefon? Das erledigen viele gern schnell übers Formular auf der Website. In der Praxis beim Arzt anrufen? Dafür gibt es doch nun Doctolib und Co. Ein Gespenst geht um in Deutschland, in Europa, in der Welt - das Gespenst der Telefonangst. Gar der Telefonphobie.

    Betroffene dieser Angst fürchten, beim Telefonieren auf unvorhergesehene Fragen oder Themen angesprochen zu werden und nicht angemessen zu reagieren. Diese Furcht löst unangenehme Gefühle und Hemmungen aus.

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    Klassischer Anruf beliebter als der Videoanruf

    Doch wie sieht es beim Kontakt mit den Liebsten aus, also mit Freunden und Familie? Laut einer repräsentativen Umfrage von Bitkom Research ist der klassische Anruf durchaus noch beliebt. Der Verein Bitkom ist der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche.

    Auf die Frage "Über welche Kanäle tauschen Sie sich am liebsten mit Freundes- und Familienkreis aus?" nannten die meisten (81 Prozent) den Messenger, also so was wie Whatsapp. Doch schon danach folgte die Antwort "Anruf" - immerhin von 65 Prozent. Mit Abstand folgt der Videoanruf (40 Prozent), ebenso soziale Netzwerke (38 Prozent). Der Brief wird dagegen nur von 14 Prozent genannt. Mehrfachnennungen waren bei dieser Umfrage möglich./gth/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 31,84 auf Tradegate (24. März 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -4,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 158,72 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +9,58 %/+31,50 % bedeutet.




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