    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gespräche im Iran-Konflikt - Wadephul hofft auf Wendepunkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul vorsichtig optimistisch wegen US-Iran-Gespräche
    • Trumps Verschiebung und fünf Tage Frist geben Zeit
    • Nur eine diplomatische Lösung möglich Verhandlungen nötig
    Gespräche im Iran-Konflikt - Wadephul hofft auf Wendepunkt
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts von den USA verkündeter Gespräche mit dem Iran hat sich Bundesaußenminister Johann Wadephul vorsichtig optimistisch über eine Wende in dem Konflikt gezeigt. "Wir haben aus meiner Sicht einen ersten Ansatzpunkt jetzt gefunden dafür, dass die beiden Konfliktparteien miteinander direkt sprechen und dass an Lösungen gearbeitet wird", sagte der CDU-Politiker dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Diese Gespräche seien "ein zartes Pflänzchen", bei dem sich alle bemühen sollten, "dass dieses gedeiht und wächst".

    US-Präsident Donald Trump hatte zuvor ultimativ angedrohte Angriffe auf iranische Kraftwerke verschoben und dies als Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" in den vergangenen Tagen bezeichnet. Dass die iranische Seite Verhandlungen dagegen dementiert hatte, sieht Wadephul gelassen. Der Iran habe die Gespräche im "im engeren Sinne" nicht bestritten, "sondern man nennt das dann indirekte Gespräche".

    Wadephul setzt auf diplomatische Lösung

    Die neue Frist von fünf Tagen, die Trump Teheran vor den angedrohten Angriffen setzte, bezeichnete Wadephul als "eine gute Zeit". Diese böte Zeit für Gespräche, auch wenn sich "in der Sache und auch von der Frist her" jeder mehr wünschen würde, sagte er. Aus seiner Sicht sei es das erste Mal, dass der Trump nicht über Militärisches rede, "sondern wo wir von ihm hören, dass miteinander gesprochen wird". Damit stehe zwar noch keine Gesamtlösung bevor, aber die Gespräche könnten dennoch "ein Wendepunkt in diesem Konflikt sein".

    Wadephul betonte erneut, dass es aus seiner Sicht am Ende keine militärische Lösung, sondern nur eine diplomatische geben könne. "Bei aller nüchternen Einschätzung über die Natur dieses Regimes" führe nichts an Verhandlungen mit dem Iran vorbei, sagte er. "Dazu scheinen die USA jetzt ja auch bereit zu sein."/nkl/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Gespräche im Iran-Konflikt - Wadephul hofft auf Wendepunkt Angesichts von den USA verkündeter Gespräche mit dem Iran hat sich Bundesaußenminister Johann Wadephul vorsichtig optimistisch über eine Wende in dem Konflikt gezeigt. "Wir haben aus meiner Sicht einen ersten Ansatzpunkt jetzt gefunden dafür, dass …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     