WARBURG RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an die jüngste Jahresbilanz des Lkw-Ausrüsters an. Er lobte die robuste Entwicklung im widrigen Umfeld./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 17,18EUR auf Tradegate (24. März 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.