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    Seitwärtsstrategien

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    Rheinmetall legt Rekordauftragseingang vor

    Mit Discount-, Bonus- und Aktienanleihe-Zertifikaten auf Rheinmetall lassen sich bereits bei seitwärts tendierenden Kursen attraktive Renditen erzielen und Sicherheitspuffer nutzen.

    Der Rüstungskonzern Rheinmetall (DE0007030009) profitiert weiter deutlich von der angespannten geopolitischen Lage und konnte im Geschäftsjahr 2025 deutlich zulegen: Der Umsatz stieg um 29 Prozent auf rund 9,9 Mrd. Euro, das operative Ergebnis erreichte mit 1,84 Mrd. Euro einen Rekordwert. Auch die Marge verbesserte sich auf 18,5 Prozent. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Umsatz von gut 10 Mrd. Euro und einer Marge von rund 19 Prozent gerechnet. Für die kommenden Jahre zeichnet sich weiteres Wachstum ab: Der Auftragsbestand ist auf Rekordniveau und Rheinmetall stellt für 2026 Erlöse von bis zu 14,5 Mrd. Euro und eine steigende Profitabilität in Aussicht. Im Fokus der Investoren stehen neben außerdem strategische Weichenstellungen, wie die Integration des Marinegeschäfts NVL sowie der geplante Verkauf des zivilen Bereichs.

    Discount-Strategie mit 15,8 Prozent Puffer (September)

    Für den Discounter der LBBW mit der ISIN DE000LB55YT4 errechnet sich beim Kaufpreis von 1.248 Euro ein maximaler Gewinn von 152 Euro (25,4 Prozent p.a.), wenn die Aktie am 18.9.26 zumindest auf Höhe des Caps von 1.400 Euro notiert; andernfalls erhalten Anleger die Lieferung einer Aktie. 

    Bonus-Strategie mit 33,9 Prozent Puffer (September)

    Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG mit der ISIN DE000FD4Y2E3 ist mit einem Bonus- und Höchstbetrag bei 1.600 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 980 Euro bis zum 18.9.26 nie verletzt wird, gibt’s den Höchstbetrag, ansonsten eine Aktie. Beim Kaufpreis von 1.456 Euro liegt die maximale Rendite bei 144 Euro (=19,7 Prozent p.a.). Abgeld: Das Produkt ist 1,2 Prozent günstiger als die Aktie. 

    Einkommensstrategie mit 14 Prozent p.a. Kupon und 5,6 Prozent Puffer (Dezember) 

    Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK4CXR2 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 14 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 17,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 über dem Basispreis von 1.400 Euro notiert. Andernfalls erhalten Anleger einen Barausgleich, der sich am Schlusskurs der Aktie orientiert.  

    ZertifikateReport-Fazit: Die Rheinmetall-Aktie handelt aktuell an der unteren Markierung der Bandbreite eines etwa einjährigen Seitwärtstrends. Defensiv  orientierte Anleger können mit den Zertifikaten bereits dann interessante Renditen realisieren, wenn sich die Aktie lediglich seitwärts bewegt. Die Sicherheitspuffer können zwischenzeitliche Verluste abfedern.  

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall Aktien oder von Anlageprodukten auf Rheinmetall Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Rheinmetall legt Rekordauftragseingang vor Verteidigungsgüter haben Konjunktur und Rheinmetall meldete einen Rekord-Auftragsbestand. Wer sich defensiv im deutschen Blue Chip engagieren will, kann mit den Zertifikaten bei komfortablen Puffern interessante Seitwärtsrenditen erzielen.
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