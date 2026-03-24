De.mem präsentiert neue Rekordwerte

Das australische, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem hat Ende Februar sein Jahresergebnis 2025 veröffentlicht und den Investoren neue Rekordwerte beim Umsatz, Marge und EBITDA geliefert. Firmenchef Andreas Kröll bezeichnet die jüngst veröffentlichten Zahlen als einen strukturellen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Das Unternehmen sieht sich auf Kurs für ein weiteres Rekordergebniss im gesamten Jahresverlauf 2026.

De.mem erreichte 2025 Rekordumsätze und Rekordmargen. Besonders hervorzuheben sei laut Firmenchef Kröll jedoch, dass De.mem erstmals für ein vollständiges Kalenderjahr ein positives bereinigtes EBITDA erzielen konnte. „Das Rekord-bereinigte EBITDA in Höhe von 1,6 Mio. AUD ist für uns die wichtigste News und als ein absoluter operativer Wendepunkt zu werten“, kommentiert Kröll. Auch die anderen berichteten Zahlen seien nach den durchweg guten Quartalsberichten positiv erwartbar gewesen, würden aber den guten Geschäftsverlauf von De.mem unterstreichen, so Kröll weiter.

Im Geschäftsjahr 2024 war das bereinigte EBITDA mit minus 60.000 AUD noch leicht negativ gewesen. Das bereinigte EBITDA schließt aktienbasierte Vergütungen, Kosten für Unternehmensakquisitionen sowie andere einmalige Posten aus. Jedoch beinhaltet das Ergebnis weiterhin Investitionen in die Membran-F&E-Aktivitäten in Singapur sowie in die beginnende Markteinführung der Produkte zur Wasserfiltration für Privathaushalte. „Damit stärkt De.mem seine eigene Technologieplattform und legt die Basis für zukünftige Umsatzpotenziale“, erklärt Firmenchef Kröll.

Was den Umsatz des Unternehmens betrifft, lief es 2025 für De.mem ebenfalls bestens, denn dieser stieg auf Jahressicht kräftig an. So konnte De.mem einen Rekordumsatz von 29,9 Mio. AUD vermelden, was einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch im Vergleich zu Mitbewerbern hebt sich dieser Wert deutlich ab: De.mem‘s Umsatzwachstum liege deutlich über dem Branchendurchschnitt, so Kröll. Treiber dieser außerordentlich positiven Entwicklung waren vor allem die wiederkehrenden Dienstleistungen, das Geschäft mit Spezialchemikalien und das zusätzliche Cross-Selling bei Industriekunden.