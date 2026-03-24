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    Chipkrise, Kurssturz, Auftragsboom – darum raten Analysten bei Bechtle zum Kauf

    Volle Auftragsbücher, vorsichtige Prognose – und trotzdem Hochstufung auf Kaufen: Bei Bechtle klaffen Realität und Managementguidance weit auseinander. Was steckt dahinter?

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    Neue Kaufempfehlung - Chipkrise, Kurssturz, Auftragsboom – darum raten Analysten bei Bechtle zum Kauf
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Seit Jahresanfang hat die Aktie von IT-Dienstleister Bechtle fast 40 Prozent verloren. Doch die Lage könnte möglicherweise besser sein als es auf den ersten Blick scheint. Die Analysten der Berenberg Bank stufen die Aktie am Dienstag von Halten auf Kaufen hoch.

    Mehr Aufträge als je zuvor in der Unternehmensgeschichte – und trotzdem eine Prognose, die kaum Wachstum verheißt: Bei Bechtle, Deutschlands größtem IT-Systemhaus, klafft derzeit eine ungewöhnliche Lücke zwischen operativer Stärke und offizieller Zurückhaltung. 

    Der Auftragsbestand des Neckarsulmer Unternehmens wuchs im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 um mehr als ein Viertel gegenüber dem Vorjahr – ein historischer Höchstwert. Das operative Geschäft lief auch zum Jahresauftakt 2026 solide: Januar gut, Februar stabil. Dennoch peilt das Management für das laufende Jahr beim Vorsteuergewinn lediglich ein Plus von rund zweieinhalb Prozent an – eine Messlatte, die Analysten als ausgesprochen defensiv einordnen.

    Der Grund für diese Zurückhaltung liegt nicht in schwachen Zahlen, sondern in einer Kombination aus Unsicherheit: Der globale Markt für Speicherchips ist angespannt, die Preise für Server, PCs und Speicherlösungen ziehen spürbar an. Hinzu kommt eine laufende Führungswechsel im Management sowie eine zuletzt wenig zuverlässige Prognosetradition des Unternehmens.

    Dabei könnte ausgerechnet die Chipknappheit zum strategischen Vorteil werden. Bechtle unterhält direkte Lieferbeziehungen zu rund 300 Herstellern – ein Netzwerk, das kleineren Wettbewerbern fehlt. 

    Bechtle

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    ISIN:DE0005158703WKN:515870

    Hinzu kommt ein neues Thema: Künstliche Intelligenz. Bechtle hilft Kunden nicht nur bei der Einführung von KI-Lösungen, sondern setzt sie auch intern ein. Konkrete Effizienzgewinne will das Management noch nicht beziffern – erste Margentailwinds seien aber bereits spürbar.

    Die Aktie notiert aktuell bei rund 26 Euro und damit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von knapp 45 Euro. Gemessen am erwarteten Gewinn je Aktie für 2026 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 14 – für ein profitables, marktführendes IT-Unternehmen mit stabiler Dividende eine vergleichsweise moderate Bewertung.

    Die Analysten von Berenberg stufen die Aktie von Halten auf Kaufen und legen ihr Kursziel bei 34 Euro fest. Für Anleger bleibe die zentrale Frage, ob das Management die eigene Zurückhaltung im Laufe des Jahres revidieren muss – oder ob die Risiken rund um Chipversorgung und Konjunktur die Vorsicht letztlich rechtfertigen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 26,52EUR auf Tradegate (24. März 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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