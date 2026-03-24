DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Jüngste Umfragen hätten durchwachsene Signale für die wichtigsten Markteinführungen der Briten in diesem Jahr - Exdensur und Blenrep - geliefert, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Gleiches gelte für Arexvy. Dessen langfristige Umsatzchancen hält er ohnehin für überschätzt./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 22,44EUR auf Tradegate (24. März 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19
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