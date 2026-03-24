DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Jüngste Umfragen hätten durchwachsene Signale für die wichtigsten Markteinführungen der Briten in diesem Jahr - Exdensur und Blenrep - geliefert, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Gleiches gelte für Arexvy. Dessen langfristige Umsatzchancen hält er ohnehin für überschätzt./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 22,44EUR auf Tradegate (24. März 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,00 £ , was einem Rückgang von -2,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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