DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Der Kauf des Brustkrebswirkstoffs SNV4818 sei durchaus sinnvoll, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er würde es allerdings mehr begrüßen, wenn offensichtlichere Lücken im Brustkrebs-Portfolio gefüllt würden. Separat äußerte sich Papadakis positiv zu den Mitteln Remibrutinib und Xolair./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 127,7EUR auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

