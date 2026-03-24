Digitalbank Revolut wächst in Deutschland

Wachstum in Deutschland habe Priorität innerhalb Europas, erklärte der Konkurrent der Berliner Digitalbank N26 und des Neobrokers Trade Republic. "Ziel ist es, mittelfristig die Größenordnung der führenden Direktbanken zu erreichen."

LONDON (dpa-AFX) - Die Digitalbank Revolut kommt auf dem umkämpften deutschen Bankenmarkt voran. In Deutschland habe die Bank das stärkste Jahr seit ihrem Markteintritt mit mehr als 800.000 neuen Kunden verzeichnet, teilte sie bei der Bilanzvorlage in London mit. Damit habe Revolut hierzulande nun rund drei Millionen Kunden.

Revolut will mit seiner App Bankgeschäfte einfach machen und zum globalen Finanzanbieter aufsteigen. 2015 gegründet und zunächst bei Geldtransfers und Währungsumtausch in Großbritannien aktiv, ist die Neobank 2025 nach jüngsten Angaben auf weltweit mehr als 68 Millionen Privatkunden gewachsen. Erst zuletzt hatte Revolut die Expansion in die USA angekündigt.

Global legte Revolut 2025 deutlich zu: Der Konzernumsatz wuchs den Angaben zufolge um 46 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Vor Steuern stand ein Gewinn von 2,0 Milliarden Euro, 57 Prozent mehr als im Vorjahr. Unterm Strich blieb ein Netto-Ergebnis von 1,5 Milliarden Euro.

Ziel: 100 Millionen Privatkunden weltweit



Die Digitalbank treibt mit viel Geld ihr Wachstum voran: Im vergangenen Herbst hatte Revolut verkündet, binnen fünf Jahren weltweit 11,5 Milliarden Euro investieren zu wollen. Ziel ist es, bis Mitte 2027 die Marke von 100 Millionen Privatkunden zu erreichen. Im vergangenen Jahr wurde Revolut bereits mit 75 Milliarden Dollar bewertet - das ist mehr als der Börsenwert der Deutschen Bank.

In Deutschland, wo Revolut seit 2022 tätig ist und eine Niederlassung in Berlin unterhält, hat Revolut aber Mühe. Hier trifft die Firma auf die harte Konkurrenz der Digitalbanken Trade Republic und N26 sowie etablierter Direktbanken wie DKB und ING . Letztere hat hierzulande allein gut 10 Millionen Privatkunden.

Der deutsche Bankenmarkt ist mit Privatbanken, Sparkassen und Volksbanken zersplittert. Zudem gelten die Deutschen als wenig digital- und börsenaffin und stecken ihre Ersparnisse gerne in Bankeinlagen. Als Basis für seine Aktivitäten in Westeuropa hatte Revolut den Standort Paris gewählt./als/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 22,00 auf Tradegate (24. März 2026, 10:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um -2,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,31 %. Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 64,16 Mrd.. ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8900 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +22,92 %/+32,03 % bedeutet.



