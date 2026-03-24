BioNxt tritt in die Kommerzialisierungsphase ein – mit globalem Patentschutz und US-Fast-Track-Strategie für seine sublinguale Wirkstoffplattform

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 24. März 2026 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FSE:BXT), ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisiert hat, freut sich, einen bedeutenden Fortschritt in seiner Kommerzialisierungsstrategie bekannt zu geben, der durch ein schnell wachsendes globales Patentportfolio für seine proprietäre sublinguale Arzneimittelverabreichungsplattform gestützt wird.

BioNxt hat sich in wichtigen globalen Märkten eine breite und gut absicherbare Position im Bereich des geistigen Eigentums erarbeitet und damit die Grundlage für die Kommerzialisierung seines Leitprodukts BNT23001 geschaffen, eines sublingualen Cladribin-ODF – eines dünnen, schnell löslichen Films zur oralen Arzneimittelverabreichung –, das auf Multiple Sklerose (MS) und Myasthenia gravis (MG) abzielt.

Weltweite Patentabdeckung in wichtigen Märkten

In Europa erteilte das Europäische Patentamt am 11. März 2026 das Europäische Patent Nr. 4539857, das die ODF-Technologie von BioNxt in bis zu 39 EPC-Mitgliedstaaten abdeckt. In Eurasien bietet das am 14. November 2025 erteilte Patent Nr. 051510 Schutz in acht Mitgliedstaaten, darunter Russland, Kasachstan und andere strategisch wichtige Märkte. In den Vereinigten Staaten hat BioNxt eine „Fast-Track“-Patentanmeldung nach dem Track-One-Verfahren beim USPTO abgeschlossen, was eine beschleunigte Prüfung mit einer voraussichtlichen Bearbeitungsdauer von etwa 9 bis 12 Monaten bis zur endgültigen Entscheidung ermöglicht. Parallel dazu schreiten die Anmeldungen in der nationalen Phase im Rahmen des Patentkooperationsvertrags in Kanada, Japan, Australien und Neuseeland voran.

Zusammen repräsentieren diese Länder einen adressierbaren Markt von fast einer Milliarde Menschen, wodurch BioNxt in der Lage ist, sich langfristige Exklusivrechte und globale Lizenzierungsmöglichkeiten zu sichern.

Starkes geistiges Eigentum und differenzierte Plattform zur Arzneimittelverabreichung

Das Patentportfolio von BioNxt umfasst die sublinguale Verabreichung von Cladribin mittels Dünnfilmtechnologie, einschließlich Formulierung, Herstellungsverfahren, Verabreichungsmethoden und therapeutische Anwendungen bei neurodegenerativen und Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose. Die Technologie ist als Alternative zu herkömmlichen oralen Tabletten oder injizierbaren Therapien konzipiert und hat das Potenzial, die Bioverfügbarkeit zu verbessern, Schwankungen zu reduzieren und die Therapietreue der Patienten deutlich zu erhöhen.