DZ BANK stuft BASF SE auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BASF von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Interne Maßnahmen und die Expansion in China überkompensieren die Nachfrageschwäche", schrieb Peter Spengler am Dienstag. Das strategische Transformations- und Effizienzprogramm zeige Wirkung./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 47,83EUR auf Tradegate (24. März 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte