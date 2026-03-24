DZ BANK stuft BASF SE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BASF von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Interne Maßnahmen und die Expansion in China überkompensieren die Nachfrageschwäche", schrieb Peter Spengler am Dienstag. Das strategische Transformations- und Effizienzprogramm zeige Wirkung./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 47,83EUR auf Tradegate (24. März 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,56 € , was eine Steigerung von +5,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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