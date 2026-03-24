    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsETH / EUR CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu ETH / EUR

    Krypto trotzt Krise

    3261 Aufrufe 3261 0 Kommentare 0 Kommentare

    Golfstaaten vor möglichem Kriegseintritt – Bitcoin und Altcoins steigen trotzdem

    Der Kryptomarkt zeigt sich am Dienstag überraschend robust, obwohl sich die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter zuspitzt.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto trotzt Krise - Golfstaaten vor möglichem Kriegseintritt – Bitcoin und Altcoins steigen trotzdem
    Foto: Dall-E

    Bitcoin stieg am Dienstagvormittag um 4,5 Prozent auf 71.200 US-Dollar. Auch andere große Kryptowährungen verzeichneten Gewinne: Ethereum notiert 6 Prozent höher bei 2.160 US-Dollar. XRP notiert 4 Prozent höher bei 1,42 US-Dollar. Am stärksten springt Solana mit 7,5 Prozent Plus auf 91,9 US.Dollar, gefolgt von Doge mit 6,3 Prozent.

    Die Gesamtmarktkapitalisierung steigt um 3,9 Prozent auf 2,43 Billionen US-Dollar.

    Golfstaaten vor möglichem Kriegseintritt

    Auslöser der neuen Unsicherheit sind Berichte, wonach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate konkrete Schritte unternehmen, um sich dem Konflikt gegen Iran anzuschließen. Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat Saudi-Arabien den USA Zugang zur King Fahd Air Base gewährt und damit seine bisherige Haltung aufgegeben, militärische Angriffe von eigenem Boden aus nicht zu unterstützen. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate sollen ähnliche Maßnahmen ergriffen haben.

    Gleichzeitig bleibt die Straße von Hormus weitgehend blockiert. Nur wenige Schiffe passieren derzeit die Meerenge, was die globalen Energiemärkte zusätzlich belastet.

    Bitcoin als Stabilitätsanker?

    Besonders auffällig sind die Auswirkungen am Goldmarkt. Das Edelmetall fiel um weitere 1,5 Prozent und setzt damit seine Verlustserie fort. Doch während Gold unter Druck steht, hält sich Bitcoin stabil über der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar.

    Im weiteren Wochenverlauf dürfte sich zeigen, wie nachhaltig die aktuelle Entwicklung ist, denn die von Donald Trump gesetzte fünftägige Frist im Zusammenhang mit dem Iran läuft ebenso am Samstag ab und könnte neue Impulse setzen.

    Kapitalzuflüsse in Krypto schwächen sich ab

    Parallel dazu zeigen aktuelle Daten, dass die Kapitalzuflüsse in Krypto-Investmentprodukte zuletzt nachgelassen haben. In der vergangenen Woche flossen rund 230 Millionen US-Dollar in entsprechende Anlagevehikel – deutlich weniger als in der Vorwoche.

    Bitcoin dominierte dabei mit Zuflüssen von 219 Millionen US-Dollar klar das Feld. Solana verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 17 Millionen US-Dollar. Ethereum hingegen erlitt Abflüsse von 27,5 Millionen US-Dollar und beendete damit eine dreiwöchige Serie positiver Zuflüsse.

     

    Tipp aus der RedaktionÜber SMARTBROKER+ kannst du jetzt direkt Bitcoin, XRP und viele andere Kryptowährungen günstig handeln.

     

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Krypto trotzt Krise Golfstaaten vor möglichem Kriegseintritt – Bitcoin und Altcoins steigen trotzdem Der Kryptomarkt zeigt sich am Dienstag überraschend robust, obwohl sich die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter zuspitzt.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     