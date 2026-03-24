Golfstaaten vor möglichem Kriegseintritt – Bitcoin und Altcoins steigen trotzdem

Die Gesamtmarktkapitalisierung steigt um 3,9 Prozent auf 2,43 Billionen US-Dollar.

Bitcoin stieg am Dienstagvormittag um 4,5 Prozent auf 71.200 US-Dollar. Auch andere große Kryptowährungen verzeichneten Gewinne: Ethereum notiert 6 Prozent höher bei 2.160 US-Dollar. XRP notiert 4 Prozent höher bei 1,42 US-Dollar. Am stärksten springt Solana mit 7,5 Prozent Plus auf 91,9 US.Dollar, gefolgt von Doge mit 6,3 Prozent.

Golfstaaten vor möglichem Kriegseintritt

Auslöser der neuen Unsicherheit sind Berichte, wonach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate konkrete Schritte unternehmen, um sich dem Konflikt gegen Iran anzuschließen. Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat Saudi-Arabien den USA Zugang zur King Fahd Air Base gewährt und damit seine bisherige Haltung aufgegeben, militärische Angriffe von eigenem Boden aus nicht zu unterstützen. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate sollen ähnliche Maßnahmen ergriffen haben.

Gleichzeitig bleibt die Straße von Hormus weitgehend blockiert. Nur wenige Schiffe passieren derzeit die Meerenge, was die globalen Energiemärkte zusätzlich belastet.

Bitcoin als Stabilitätsanker?

Besonders auffällig sind die Auswirkungen am Goldmarkt. Das Edelmetall fiel um weitere 1,5 Prozent und setzt damit seine Verlustserie fort. Doch während Gold unter Druck steht, hält sich Bitcoin stabil über der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte sich zeigen, wie nachhaltig die aktuelle Entwicklung ist, denn die von Donald Trump gesetzte fünftägige Frist im Zusammenhang mit dem Iran läuft ebenso am Samstag ab und könnte neue Impulse setzen.

Kapitalzuflüsse in Krypto schwächen sich ab

Parallel dazu zeigen aktuelle Daten, dass die Kapitalzuflüsse in Krypto-Investmentprodukte zuletzt nachgelassen haben. In der vergangenen Woche flossen rund 230 Millionen US-Dollar in entsprechende Anlagevehikel – deutlich weniger als in der Vorwoche.

Bitcoin dominierte dabei mit Zuflüssen von 219 Millionen US-Dollar klar das Feld. Solana verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 17 Millionen US-Dollar. Ethereum hingegen erlitt Abflüsse von 27,5 Millionen US-Dollar und beendete damit eine dreiwöchige Serie positiver Zuflüsse.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



