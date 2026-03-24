Kursverluste - Ölpreise steigen wieder

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Beobachter verweisen auf die Ölpreise, die nach dem deutlichen Rückgang am Vortag wieder gestiegen sind. Der richtungweisende Euro-Bund-Future ging um 0,20 Prozent auf 125,36 Punkte zurück. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,01 Prozent. Am Montag hatte die Rendite mit 3,07 Prozent den höchsten Stand seit 2011 erreicht.

Die Unsicherheit darüber, wie es im Iran-Krieg weiter geht, ist hoch. Während US-Präsident Donald Trump trotz gegenteiliger Signale aus dem Iran Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges verbreitet, gehen die Kämpfe vorerst weiter.