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    IXOPAY und Zip US stellen ein „Unified Trust Layer“-Framework vor, das Händlern dabei helfen soll, Risiken im Agentic Commerce zu reduzieren

    Offene, kooperative Initiative zur Identitätsfeststellung, Absichtswahrung und Messbarkeit von Vertrauen im KI-gesteuerten Handel

     

    LEHI, UT UND NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 24. März 2026 / IXOPAY, die globale Zahlungsinfrastrukturplattform der Enterprise-Klasse für das Zeitalter des Agentic Commerce, und Zip, das Unternehmen für digitale Finanzdienstleistungen, das innovative, menschenzentrierte Produkte anbietet, gaben heute eine gemeinsame Initiative zur Definition eines „Unified Trust Layer“ bekannt – einem offenen Branchen-Framework, das darauf ausgelegt ist, neue Herausforderungen in Bezug auf Vertrauen und Haftung im agenteninitiierten Handel und bei Zahlungen anzugehen.

     

    Der Agentic Commerce führt zu einem strukturellen Wandel im Zahlungsverkehr. Die traditionelle Infrastruktur basierte auf einem Vier-Parteien-Risikomodell – Verbraucher, Händler, ausstellende Bank und akquirierende Bank – unter der Annahme, dass ein Mensch die Transaktion initiiert. Da KI-Agenten zunehmend autonom agieren, ist dieses Modell nicht mehr tragfähig. Zahlungssysteme wurden nicht dafür konzipiert, Identität, Absicht und Kontext auf maschinenüberprüfbare Weise konsistent zu bewahren, sodass Händler die Last der Authentifizierung tragen müssen, ohne von Betrugsfiltern, Sicherheitsprotokollen oder einer geteilten Haftung mit den Emittenten zu profitieren.

     

    Da sich dieses Risiko nach unten verlagert, werden Händler mit vermehrten Rückbuchungen, erhöhten fälschlichen Ablehnungen aufgrund von Betrugssystemen, die legitime Agenten falsch klassifizieren, und einer verminderten Transparenz in Bezug auf Kundenbeziehungen konfrontiert sein, da Agenten als Vermittler fungieren. Branchenführer erkennen die Dringlichkeit: Laut einer aktuellen Accenture-Studie glauben 87 % der Chief Technology Officers und Leiter des Zahlungsverkehrs bei Finanzinstituten, dass Vertrauen das größte Hindernis für die Einführung agentischer Zahlungen sein wird, und 78 % erwarten, dass Betrugsfälle mit der zunehmenden Verbreitung des Agentic Commerce deutlich zunehmen werden.

     

    Das „Unified Trust Layer“-Framework

     

    Um diesem strukturellen Wandel direkt zu begegnen, entwickeln IXOPAY und Zip das „Unified Trust Layer“-Framework, eine offene Brancheninitiative, die Transparenz, Überprüfbarkeit und Interoperabilität in agentengesteuerte Transaktionen integriert und damit einen neuen Standard für Vertrauen im agentengesteuerten Handel setzt. Das Framework zielt darauf ab, Vertrauenssignale über Anbieter, Netzwerke und Protokolle hinweg zu aggregieren und zu orchestrieren, während die im Besitz der Händler befindlichen, übertragbaren Vertrauensartefakte erhalten bleiben.

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