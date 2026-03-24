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    GBC AG startet Coverage für Aspermont: Neue Plattformen mit Gewinnchance

    Aspermont wandelt sich vom Nischenverlag zur digitalen Datenplattform im Rohstoffsektor – und GBC sieht in der Aktie erhebliches Wachstums- und Kurspotenzial.

    GBC AG startet Coverage für Aspermont: Neue Plattformen mit Gewinnchance
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • GBC AG hat die Coverage für Aspermont Ltd. wieder aufgenommen, basierend auf einer aktuellen Reinitiation-Studie vom 05.03.2026.
    • Aspermont ist ein B2B-Anbieter für Informationen und Daten im globalen Bergbau- und Rohstoffsektor, der sich von einem Fachverlag zu einer digitalen, abonnementbasierten Plattform entwickelt hat.
    • Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Aspermont einen Umsatz von 15,41 Mio. AUD, wobei die Subscription-Erlöse 10,2 Mio. AUD ausmachten und bereits das 37. Quartal mit Wachstum bei Abonnementerlösen verzeichnet wurde.
    • Für die Jahre 2026 bis 2028 prognostiziert GBC ein Umsatzwachstum auf 21,30 Mio. AUD und eine Verbesserung des EBITDA auf 2,93 Mio. AUD, mit einer positiven Bewertung der Aktie bei einem Kursziel von 5,00 AUD.
    • Das Geschäftsmodell basiert auf wiederkehrenden Abo-Erlösen, proprietärem Content, daten- und KI-gestützten Produkten wie Mining IQ sowie ergänzenden Events und Marketingservices.
    • GBC sieht Aspermont gut positioniert für weiteres Wachstum und eine beschleunigte operative Entwicklung in den kommenden Jahren, mit einer schrittweisen Umsatz- und Profitabilitätssteigerung.






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