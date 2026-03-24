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    AKTIE IM FOKUS

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    SAP nach JPMorgan-Abstufung auf Tief seit Januar 2024

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Aktien rutschen nach Analystenkommentaren deutlich
    • Kurs fällt 4,0 Prozent auf 147,66 Euro Jahrestief
    • JPMorgan degradiert SAP und senkt Kursziel stark
    AKTIE IM FOKUS - SAP nach JPMorgan-Abstufung auf Tief seit Januar 2024
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP sind am Dienstag nach Analystenkommentaren auf den tiefsten Stand seit 26 Monaten abgerutscht. Zuletzt notierten die Papiere des Softwarekonzerns 4,0 Prozent im Minus bei 147,66 Euro und waren damit schwächster Wert im Dax . Für das laufende Jahr summiert sich der Kursabschlag bereits auf 29 Prozent, womit SAP auch hier das Schlusslicht im deutschen Leitindex bilden.

    Analyst Toby Ogg von JPMorgan stufte die SAP-Titel von "Overweight" auf "Neutral" ab und reduzierte sein Kursziel von 260 auf 175 Euro. Zudem entnahm er die Aktie aus der Auswahlliste "Analyst Focus List". Sein bisheriges Anlagevotum habe auf einer erwarteten Wachstumsbeschleunigung und Margenexpansion der Walldorfer beruht, aber das Bild habe sich geändert, erklärte der Experte. Die Wachstumsrate der vertraglich zugesicherten Cloud-Erlöse (CCB) könnte zunächst weiter abnehmen. Damit werde eine gute Kursentwicklung eher schwierig.

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    Zudem sieht Ogg weiteren Gegenwind: So könnte der Umbau des Geschäftsmodells zu höheren Ergebnisschwankungen führen und der härtere Wettbewerb den Investitionsbedarf verstärken. Er schraubte ferner seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach unten.

    Mit Kepler Cheuvreux und Jefferies nahmen zwei zweitere Investmentbanken ihre SAP-Kursziele auf 190 und 230 Euro zurück. Sie bestätigten nach dem jüngsten Kursrutsch jedoch ihre Kaufempfehlungen./edh/ag/men

    SAP

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    ISIN:DE0007164600WKN:716460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 149,2 auf Tradegate (24. März 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -11,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 183,54 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +16,99 %/+73,82 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von SAP: 150 € wird vielfach als starker Support gesehen und Kaufsignal, einige erwarten Tiefs bei 120–130 € oder sogar 80–110 €. Diskussionen über Volumenanstieg und Abfall auf ~153 €, Wochenchart/Trendkanal und Seitwärtsbewegung. Optionen bis 2028 bei 150–175 € werden als mögliche Obergrenze gewertet; Skepsis gegenüber Kursen >170–200 €. Ein Nutzer fragt nach SAPs Potenzial im Rüstungsbereich.

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