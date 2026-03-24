AKTIE IM FOKUS
SAP nach JPMorgan-Abstufung auf Tief seit Januar 2024
- SAP-Aktien rutschen nach Analystenkommentaren deutlich
- Kurs fällt 4,0 Prozent auf 147,66 Euro Jahrestief
- JPMorgan degradiert SAP und senkt Kursziel stark
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP sind am Dienstag nach Analystenkommentaren auf den tiefsten Stand seit 26 Monaten abgerutscht. Zuletzt notierten die Papiere des Softwarekonzerns 4,0 Prozent im Minus bei 147,66 Euro und waren damit schwächster Wert im Dax . Für das laufende Jahr summiert sich der Kursabschlag bereits auf 29 Prozent, womit SAP auch hier das Schlusslicht im deutschen Leitindex bilden.
Analyst Toby Ogg von JPMorgan stufte die SAP-Titel von "Overweight" auf "Neutral" ab und reduzierte sein Kursziel von 260 auf 175 Euro. Zudem entnahm er die Aktie aus der Auswahlliste "Analyst Focus List". Sein bisheriges Anlagevotum habe auf einer erwarteten Wachstumsbeschleunigung und Margenexpansion der Walldorfer beruht, aber das Bild habe sich geändert, erklärte der Experte. Die Wachstumsrate der vertraglich zugesicherten Cloud-Erlöse (CCB) könnte zunächst weiter abnehmen. Damit werde eine gute Kursentwicklung eher schwierig.
Zudem sieht Ogg weiteren Gegenwind: So könnte der Umbau des Geschäftsmodells zu höheren Ergebnisschwankungen führen und der härtere Wettbewerb den Investitionsbedarf verstärken. Er schraubte ferner seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach unten.
Mit Kepler Cheuvreux und Jefferies nahmen zwei zweitere Investmentbanken ihre SAP-Kursziele auf 190 und 230 Euro zurück. Sie bestätigten nach dem jüngsten Kursrutsch jedoch ihre Kaufempfehlungen./edh/ag/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 149,2 auf Tradegate (24. März 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -11,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,79 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 183,54 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +16,99 %/+73,82 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
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na zumindest kann der Asam (CFO) jetzt jede menge Aktien bekommen für sein 10Mrd Aktienrückkaufprogramm.
Die Stabilisierung hätte auch vorher auf dem Niveau attraktiv und abgeschlossen sein können.
Denke das zwischen 120-130 in der nächsten Woche die Tiefs erreicht sind.
Dann könnte man eine Position bis 170€ laufen lassen können.
Ich würde mich dann aber schon bei 16x,00 verabschieden.
SAP-Chef Klein hat diese Spekulationen wiederholt zurückgewiesen.