GOLDMAN SACHS stuft EON AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Prognosen für die Stromnachfrage am Montag an die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt an. Historisch seien Energiekrisen für Versorger ein zweischneidiges Schwert gewesen, so Gandolfi. Höhere Preise sorgten zwar für höhere Gewinne, es gebe aber auch Risiken. So treibe die Inflation die Marktzinsen und damit die Eigenkapitalkosten in die Höhe. Zudem rufe die Sorge, ob sich die Verbraucher die steigenden Kosten leisten könnten, die Regulierer auf den Plan. Insgesamt sieht er den ohnehin bestehenden "Super-Zyklus" für Versorger aber noch ganz am Anfang./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:27 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 18,57EUR auf Tradegate (24. März 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 20,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

