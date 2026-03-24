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    Eurogruppen-Chef fordert Notfallpläne für Nahost-Krise

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurogruppenchef ruft zu Vorbereitung auf Notfall
    • Außerordentliche Eurogruppensitzung an diesem Freitag
    • Staaten nutzen Ausweichklausel für Ukrainehilfe
    Eurogruppen-Chef fordert Notfallpläne für Nahost-Krise
    Foto: Siarhei - 356130783

    ATHEN (dpa-AFX) - Angesichts der anhaltenden Krise im Nahen Osten ruft Eurogruppen-Präsident Kyriakos Pierrakakis die Mitgliedstaaten zu verstärkter Vorbereitung auch auf ein mögliches "schlechtes Szenario" auf. "Verschärft sich die Situation, muss Europa mit weiteren Initiativen reagieren", sagte er dem griechischen Nachrichtensender Skai.

    Wegen der dynamischen Lage sei für Freitag eine außerordentliche Sitzung der Eurogruppe einberufen worden, erklärte der Vorsitzende. In einer solchen Situation müsse es neben einem Plan A auch einen Plan B geben.

    Zunächst ergriffen die Länder nationale Maßnahmen. Dazu zähle etwa die sogenannte Ausweichklausel, die es Staaten erlaubt, in außergewöhnlichen Situationen von den Haushaltsregeln abzuweichen und zusätzliche Ausgaben zu tätigen - etwa zur Unterstützung der Ukraine nach der russischen Invasion. Am Freitag sollten zudem mögliche weitere Schritte auf europäischer Ebene erörtert werden./tt/DP/stw





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