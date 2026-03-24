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    SPD-Mitgliederbegehren zum Bürgergeld klar gescheitert

    Für Sie zusammengefasst
    • Gegner scheiterten mit Mitgliederbegehren in der SPD
    • Erforderliches Quorum von 20 Prozent nicht erreicht
    • Nur 2.901 Unterschriften statt erforderlicher 69.891
    SPD-Mitgliederbegehren zum Bürgergeld klar gescheitert
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Gegner der Bürgergeld-Reform sind mit ihrem Mitgliederbegehren in der SPD klar gescheitert. Das erforderliche Quorum von 20 Prozent der Mitgliedschaft wurde innerhalb der Frist von drei Monaten nicht erreicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden statt der erforderlichen 69.891 Unterschriften nur 2.901 Stimmen eingereicht. Die Frist endete in der Nacht zum Dienstag.

    Mit dem Begehren wollten Kritikerinnen und Kritiker in den Reihen der SPD die Bürgergeld-Reform mit der Möglichkeit von Komplettsanktionen für Verweigerer stoppen, weil sie soziale Härten fürchten. Im Bundestag ist die Reform bereits beschlossen. Der Bundesrat berät am Freitag abschließend über das Gesetz. Aus dem Bürgergeld wird damit die neue Grundsicherung. Für rund 5,5 Millionen Bezieherinnen und Bezieher bedeutet das deutlich schärfere Regeln und Vorgaben./tam/DP/stw





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    SPD-Mitgliederbegehren zum Bürgergeld klar gescheitert Gegner der Bürgergeld-Reform sind mit ihrem Mitgliederbegehren in der SPD klar gescheitert. Das erforderliche Quorum von 20 Prozent der Mitgliedschaft wurde innerhalb der Frist von drei Monaten nicht erreicht. Nach Informationen der Deutschen …
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