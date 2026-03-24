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    Iran-Krieg belastet Unternehmensstimmung

    Für Sie zusammengefasst
    • PMI Großbritanniens Februarwert bei 51,0 Punkten
    • Iran-Krieg drückt Stimmung stärker als erwartet
    • Produktion und Dienstleistungen nahezu zum Stillstand
    Großbritannien - Iran-Krieg belastet Unternehmensstimmung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Februar durch den Iran-Krieg stärker als erwartet verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,7 Punkte auf 51,0 Punkte, wie S&P am Dienstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Der Indikator liegt aber noch über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf 52,8 Punkte erwartet.

    Der Indikator für den Dienstleistungssektor fiel um 2,7 Punkte auf 51,2 Punkte. Es war ein weniger starker Rückgang auf 52,9 Punkte erwartet worden. In der Industrie fiel der Wert um 0,3 Punkte auf 51,4 Punkte. Hier war ein stärkerer Rückgang auf 50,0 Punkte erwartet worden.

    "Der Krieg im Nahen Osten hat die britische Wirtschaft im März getroffen, das Wachstum gebremst und die Inflation stark in die Höhe getrieben", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global. "Das Produktionswachstum im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor hat sich fast zum Stillstand verlangsamt." Die Unternehmen würden dies auf den Krieg im Nahen Osten zurückführen./jsl/jkr/men





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