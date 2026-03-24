DZ BANK stuft LANXESS AG auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lanxess von 21 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Ausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen und reflektiere eine verhaltene Nachfrage, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Der Befreiungsschlag durch die Monetarisierung der Envalior-Beteiligung verzögere sich./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,34 % und einem Kurs von 13,41EUR auf Tradegate (24. März 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Spengler
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