DZ BANK stuft LANXESS AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lanxess von 21 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Ausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen und reflektiere eine verhaltene Nachfrage, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Der Befreiungsschlag durch die Monetarisierung der Envalior-Beteiligung verzögere sich./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,34 % und einem Kurs von 13,41EUR auf Tradegate (24. März 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,02 € , was eine Steigerung von +5,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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