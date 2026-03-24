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    Leifheit Aktie: Dividende & Prognose für 2026 – Jetzt mehr erfahren

    Leifheit blickt zuversichtlich nach vorn: attraktive Dividende 2025, stabile Ertragslage und klare Wachstumsstrategie prägen den Ausblick bis 2026.

    Leifheit Aktie: Dividende & Prognose für 2026 – Jetzt mehr erfahren
    Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
    • Der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 beträgt 1,20 € je Aktie, bestehend aus einer Basisdividende von 0,50 € und einer Sonderdividende von 0,70 €
    • Die Ausschüttung für 2025 soll etwa 11 Mio. € betragen und entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 75 % des Periodenergebnisses bzw. des Free Cashflows
    • Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert die Leifheit AG ein leichtes Umsatzwachstum bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf Vorjahresniveau (ca. 10 Mio. €)
    • Die Strategie für 2026 fokussiert auf Investitionen in Marketing und Innovationen, um die Marke zu stärken und Wachstum zu aktivieren, bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung
    • Trotz globaler Unsicherheiten, insbesondere durch Konflikte im Nahen Osten und steigende Kosten, rechnet das Unternehmen mit stabilen Ergebnissen und einem Free Cashflow auf Vorjahresniveau (ca. 6,4 Mio. €)
    • Das vollständige Geschäftsbericht 2025 wird ab 31. März 2026 zum Download bereitgestellt

    Der nächste wichtige Termin, Conference Call, bei Leifheit ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,575EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,00 % im Minus.
    0 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,750EUR das entspricht einem Plus von +1,20 % seit der Veröffentlichung.


    Leifheit

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    ISIN:DE0006464506WKN:646450





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