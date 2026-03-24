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    AKTIE IM FOKUS

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    Bayer wegen Platzierung eines Investors unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktien unter Druck nach Ausstieg eines Investors
    • Inclusive Capital verkauft 8,5 Mio Aktien für 327 Mio
    • Ubben als aktivistischer Investor im Aufsichtsrat
    AKTIE IM FOKUS - Bayer wegen Platzierung eines Investors unter Druck
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer sind am Dienstag vom Ausstieg eines Aktionärs belastet worden. In einem schwachen Marktumfeld standen die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns am Vormittag mit 2,8 Prozent relativ stark unter Druck. Der Kurs fiel im Tagestief nahe der 37-Euro-Marke auf ein Tief seit zwei Wochen. Zuletzt wurden 37,42 Euro für die Aktien gezahlt.

    Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, will die 2023 eingestiegene Beteiligungsgesellschaft Inclusive Capital Partners bis zu 8,5 Millionen Aktien des Pharmakonzerns loswerden im Gesamtwert von bis zu 327 Millionen Euro. Mit der Platzierung beauftragt worden sein soll die US-Bank JPMorgan. Aus den weiteren Angaben der Nachrichtenagentur heißt es, die Anteile würden zu einem Preis von 37,45 Euro je Aktie angeboten, was nahe dem aktuellen Kurs liegt.

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    Ein Händler vermutet, dass der hinter Inclusive Capital steckende aktivistische Investor Jeffrey Ubben das Potenzial des zuletzt deutlich angezogenen Kurses wohl als ausgeschöpft betrachtet. Im Bloomberg-Bericht wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass sich Inclusive Capital bereits in einem Abwicklungsprozess befinde, der schon vor Jahren begonnen habe - mit dem Ziel einer Rückzahlung des Kapitals an die involvierten Anleger.

    Von November bis Mitte Februar hatte sich der Kurs von Bayer in einer Erholungsrally nahezu verdoppelt. Getrieben war dies von der Hoffnung auf neue Medikamente und auf einen Ausweg aus einer Klagewelle, die Bayer in den vergangenen Jahren wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter plagte. Die Euphorie flachte zuletzt aber wieder ab, weil eine Entscheidung des höchsten US-Gerichts noch als Unsicherheitsfaktor gilt. Zuletzt kam dann noch die generell vom Iran-Krieg getrübte Börsenlage hinzu.

    Ubben hatte in den vergangenen Jahren maßgeblich zur Absetzung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann beigetragen, der 2018 die später wegen Rechtsstreitigkeiten kostspielige Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto durchgeboxt hatte. Aktuell sitzt Ubben im Aufsichtsrat mit einem Mandat bis 2028./tih/bek/men

    Bayer

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 37,35 auf Tradegate (24. März 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -7,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 37,00 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -38,82 %/+43,64 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdruck durch einen Teilverkauf von Inclusive Capital/Jeffrey Ubben (Platzierung ~8,5 Mio. Aktien) und dessen Bedeutung (Liquiditätsbedarf vs. Signal), ein Analysten‑Upgrade mit Kursziel um 55 €, geopolitische Iran‑Risiken, sowie positive Healthcare‑Zulassungen; Meinungen schwanken zwischen ‚Noise‘ und echter Bewertungsanpassung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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