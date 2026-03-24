Xiaomi: Gewinn fällt erstmals seit 3 Jahren – jetzt sollen 60 Mrd. alles drehen

Zum ersten Mal seit drei Jahren ist der Quartalsgewinn von Xiaomi gesunken. Der chinesische Technologiekonzern, bekannt für Smartphones, Haushaltsgeräte und zunehmend auch Elektrofahrzeuge, meldete für das vierte Quartal 2025 einen bereinigten Nettogewinn von 6,3 Milliarden Yuan (rund 914 Millionen US-Dollar) – der erste Rückgang auf Quartalsebene seit dem Schlussquartal 2022. Dennoch übertraf das Ergebnis die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 5,7 Milliarden Yuan. Der Quartalsumsatz stieg um 7,3 Prozent auf 116,9 Milliarden Yuan und lag damit ebenfalls knapp über den Erwartungen – allerdings war es das langsamste Quartalswachstum seit 2023. Auf Jahresbasis jedoch stieg der Gewinn um 43,8 Prozent auf 39,2 Milliarden Yuan, getragen von einem Umsatzplus von 25 Prozent.

Das Smartphone-Kerngeschäft steht unter wachsendem Druck: Gestiegene Speicherpreise – ausgelöst durch die explodierende Nachfrage von KI-Rechenzentren – zwingen Android-Hersteller zu Preiserhöhungen. Chinas Smartphone-Markt schrumpfte im Zeitraum von Januar bis Anfang März um vier Prozent, staatliche Subventionen konnten die schleppende Nachfrage kaum beleben. Xiaomi selbst lieferte im vergangenen Jahr 165,2 Millionen Smartphones aus und verfehlte damit sein eigenes Ziel von 180 Millionen Einheiten. Marktforscher IDC erwartet für 2026 einen globalen Marktrückgang von 12,9 Prozent.