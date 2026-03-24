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    Druck steigt, Einsatz auch

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    Xiaomi: Gewinn fällt erstmals seit 3 Jahren – jetzt sollen 60 Mrd. alles drehen

    Schwaches Smartphone-Geschäft trifft auf steigende Kosten. Gleichzeitig investiert Xiaomi massiv in KI und E-Autos. Die Wette: Transformation statt Absturz.

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    Druck steigt, Einsatz auch - Xiaomi: Gewinn fällt erstmals seit 3 Jahren – jetzt sollen 60 Mrd. alles drehen
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    Zum ersten Mal seit drei Jahren ist der Quartalsgewinn von Xiaomi gesunken. Der chinesische Technologiekonzern, bekannt für Smartphones, Haushaltsgeräte und zunehmend auch Elektrofahrzeuge, meldete für das vierte Quartal 2025 einen bereinigten Nettogewinn von 6,3 Milliarden Yuan (rund 914 Millionen US-Dollar) – der erste Rückgang auf Quartalsebene seit dem Schlussquartal 2022. Dennoch übertraf das Ergebnis die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 5,7 Milliarden Yuan. Der Quartalsumsatz stieg um 7,3 Prozent auf 116,9 Milliarden Yuan und lag damit ebenfalls knapp über den Erwartungen – allerdings war es das langsamste Quartalswachstum seit 2023. Auf Jahresbasis jedoch stieg der Gewinn um 43,8 Prozent auf 39,2 Milliarden Yuan, getragen von einem Umsatzplus von 25 Prozent.

    Das Smartphone-Kerngeschäft steht unter wachsendem Druck: Gestiegene Speicherpreise – ausgelöst durch die explodierende Nachfrage von KI-Rechenzentren – zwingen Android-Hersteller zu Preiserhöhungen. Chinas Smartphone-Markt schrumpfte im Zeitraum von Januar bis Anfang März um vier Prozent, staatliche Subventionen konnten die schleppende Nachfrage kaum beleben. Xiaomi selbst lieferte im vergangenen Jahr 165,2 Millionen Smartphones aus und verfehlte damit sein eigenes Ziel von 180 Millionen Einheiten. Marktforscher IDC erwartet für 2026 einen globalen Marktrückgang von 12,9 Prozent.

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    Als Gegengewicht entwickelt sich das Elektrofahrzeuggeschäft zum wichtigen Wachstumsmotor. Xiaomi übertraf sein Auslieferungsziel von 350.000 Fahrzeugen im Jahr 2025 – der SU7 allein kam auf mehr als 258.000 Einheiten. Im vierten Quartal stiegen die Auslieferungen auf 145.115 Fahrzeuge, ein Plus von 33,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das EV- und KI-Segment erzielte erstmals einen jährlichen Betriebsgewinn von 900 Millionen Yuan. Für 2026 hat Firmengründer Lei Jun das Ziel von 550.000 Auslieferungen ausgegeben – ein Anstieg von 34 Prozent. Langfristig plant Xiaomi, ab 2027 auch in Europa Fahrzeuge zu verkaufen.

    Der Druck bleibt indes hoch: Steigende Chip- und Batteriekosten belasten die Branche, Kaufprämien laufen aus, der Preiskampf unter chinesischen Herstellern ist intensiv. Xiaomis Aktie liegt bereits mehr als 40 Prozent unter ihrem Höchststand von 2025. Lei Jun kündigte an, in den nächsten drei Jahren mindestens 60 Milliarden Yuan in künstliche Intelligenz zu investieren – und auch im KI-Agenten-Markt will Xiaomi künftig gegen Alibaba und Tencent bestehen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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