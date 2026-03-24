Berliner Agentur plant Social-Media-Alternative für Europa

Nach Angaben der Betreiber soll die Plattform unter anderem ohne personalisierte, auf Verweildauer ausgerichtete Algorithmen auskommen. Vorgesehen seien zudem Funktionen zum Jugendschutz sowie Maßnahmen gegen Falschinformationen und manipulierte Inhalte.

BERLIN (dpa-AFX) - Ein neues soziales Netzwerk einer Berliner Werbeagentur will als europäische Alternative zu Plattformen wie Tiktok, Facebook und Instagram an den Start gehen. Die Beta-Version von "wedium" soll am 25. März beginnen, der reguläre Start ist für Juli geplant, wie das Unternehmen mitteilte.

Ein zentrales Element ist der Mitteilung zufolge eine verpflichtende Identitätsprüfung für aktive Nutzer. Beiträge sollen nur von verifizierten Personen veröffentlicht werden können, während nicht verifizierte Nutzer Inhalte lediglich konsumieren können.

Europaweite Regulierungsdebatte



In Deutschland wird seit Monaten kontrovers über ein mögliches Social-Media-Verbot für Minderjährige diskutiert. CDU und SPD haben sich bereits für feste Altersgrenzen ausgesprochen, die CSU sieht das kritisch.

Auch auf EU-Ebene rückt das Thema stärker in den Fokus: Die Staats- und Regierungschefs hatten sich kürzlich dafür ausgesprochen, Altersgrenzen für Plattformen weiter voranzubringen. Grundlage ist unter anderem das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act), dessen Regeln zum Schutz Minderjähriger konsequenter umgesetzt werden sollen. Zuständig für die Regulierung großer Plattformen ist die Europäische Kommission./svv/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 521,6 auf Tradegate (24. März 2026, 11:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -3,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,06 %. Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil.. Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 885,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von +55,74 %/+92,27 % bedeutet.



