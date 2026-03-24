JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Auch wenn die Phase-III-Studie des Pharmakonzerns zum Lyme-Impfstoff den vorab definierten primären Endpunkt nicht erreicht habe, sehe er dennoch künftige Zulassungschancen, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem liege die Gesamtwirksamkeit bei 73 Prozent. Der Analyst ist dabei aufgrund der regulatorischen Flexibilität in der EU deutlich zuversichtlicher für eine Zulassung als in den USA./ck/robVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 23,08EUR auf Tradegate (24. März 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

