JEFFERIES stuft Nagarro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. 2026 werde wohl wieder ein Jahr mit moderatem Wachstum, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Zahlen und Ausblick./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 47,50EUR auf Tradegate (24. März 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Nagarro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 91

Kursziel alt: 91

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

