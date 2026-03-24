    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grüne und CDU in Baden-Württemberg starten mit Sondierungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne und CDU beginnen Sondierung in Stuttgart
    • Beide Parteien halten je 56 Mandate und Patt
    • Ziel Koalitionsverhandlungen mit siebenköpfigen Teams
    Grüne und CDU in Baden-Württemberg starten mit Sondierungen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    STUTTGART (dpa-AFX) - Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben Gespräche über die Bildung einer neuen Landesregierung aufgenommen. Die Teams mit den Verhandlern beider Parteien trafen sich am Morgen in Stuttgart zum ersten Mal zu einem Sondierungsgespräch im Haus der Katholischen Kirche in der Innenstadt.

    Die Parteivertreter gaben sich wortkarg beim Betreten des Gebäudes. Man werde "über die Zukunft des Landes sprechen", sagte Grünen-Politiker Cem Özdemir. Auf die Frage, ob es heute nur ums Atmosphärische gehe oder bereits um konkrete Inhalte, sagte der Wahlsieger: "Das werden wir sehen."

    CDU-Landeschef Manuel Hagel sagte auf die Frage von Journalisten, ob er zuversichtlich sei, dass man auf einen Nenner komme: "Wir schauen mal." Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte der dpa auf die Frage, ob er von raschen Sondierungen ausgehe: "Ich weiß nicht, ob Geschwindigkeit das einzige Kriterium ist." Die Stimmung sei gut, so Strobl.

    Ziel sind Koalitionsverhandlungen

    Bei sogenannten Sondierungsgesprächen loten die Parteien aus, ob sie genügend Gemeinsamkeiten finden, um eine Landesregierung zu bilden. Vor dem Auftakt der Gespräche hatte es auch bereits mehrere informelle Treffen von Özdemir und Hagel gegeben. Nächster Schritt nach Sondierungen ist in der Regel die Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen.

    Inhaltlich gibt es viele Überschneidungen zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg, etwa wenn es um Bürokratieabbau oder die Stärkung der Wirtschaft geht. Verbände nicht nur aus der Wirtschaft drängen seit Tagen auf eine rasche Regierungsbildung.

    Innerhalb der CDU war zuletzt aber der Ärger über den bisherigen Koalitionspartner groß gewesen. Viele Christdemokraten werfen den Grünen eine Schmutzkampagne im Wahlkampf vor. Eine Grünen-Bundestagsabgeordnete hatte zum Ende des Wahlkampfes ein Video aus dem Jahr 2018 gepostet, in dem der damals 29-jährige Hagel von einer Schülerin und ihren "rehbraunen Augen" schwärmte. Das Video schadete Hagel im Wahlkampf.

    Pattsituation erschwert Gespräche

    Bei der Landtagswahl am 8. März waren die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Özdemir mit 30,2 Prozent überraschend knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen jedoch beide Parteien über jeweils 56 Mandate - eine ungewöhnliche Pattsituation. Die CDU geht also mit deutlich mehr Selbstbewusstsein in die Gespräche als bei den Verhandlungen 2021.

    Die beiden Parteien regieren im Südwesten schon seit 2016 miteinander. Eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition gilt als einzige realistische Option für eine Regierungsbildung in Baden-Württemberg. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen die übrigen im Landtag vertretenen Parteien aus. Andere Mehrheiten gibt es nicht. An Neuwahlen haben weder Grüne noch CDU ein Interesse.

    Das sind die Verhandlerteams

    Beide Parteien gehen mit siebenköpfigen Teams in die Gespräche. Die Grünen-Seite wird angeführt von Özdemir; mit ihm dabei sind die Landeschefs Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller sowie Landtags-Fraktionschef Andreas Schwarz, Finanzminister Danyal Bayaz, Umweltministerin Thekla Walker und Innenexperte Oliver Hildenbrand.

    Bei der CDU sind neben Landeschef Hagel Innenminister Strobl, Noch-Landesbauministerin Nicole Razavi, Landesgeneralsekretär Tobias Vogt, der Vorsitzende des CDU-Bezirks Nordbaden, Moritz Oppelt, der Bezirkschef von Nord-Württemberg, Steffen Bilger, sowie die angehende Freiburger Finanzbürgermeisterin Carolin Jenkner dabei./poi/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Grüne und CDU in Baden-Württemberg starten mit Sondierungen Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben Gespräche über die Bildung einer neuen Landesregierung aufgenommen. Die Teams mit den Verhandlern beider Parteien trafen sich am Morgen in Stuttgart zum ersten Mal zu einem Sondierungsgespräch im Haus der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     