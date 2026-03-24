    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    MCF Corporate Finance hat die gingco Systems GmbH bei ihrem Verkauf an Main Capital Partners beraten

    MCF Corporate Finance hat die gingco Systems GmbH bei ihrem Verkauf an Main Capital Partners beraten
    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com

    FRANKFURT, Deutschland, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Main Capital Partners („Main") gibt den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der gingco Systems GmbH („gingco") bekannt, einem deutschen Anbieter intelligenter Softwarelösungen für Enterprise Ressource Management. Das bestehende Managementteam bleibt signifikant am Unternehmen beteiligt und gestaltet damit die langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens mit.

    gingco wurde 1999 gegründet, beschäftigt über 30 Mitarbeitende und hat seinen Sitz in Braunschweig. Das Unternehmen bietet eine All-in-One-Plattform für Enterprise Resource Management und betreut rund 200 Kunden aus dem Enterprise-Segment und der öffentlichen Verwaltung mit insgesamt mehr als vier Millionen Nutzern, darunter die BMW Group, Bosch, RWE, Zeiss und viele weitere. gingco ist in einem hochattraktiven Marktsegment tätig, das durch die dynamischen Entwicklungen im Zuge der New-Work-Ära sowie durch steigende finanzielle Anforderungen an eine effiziente und optimierte Nutzung von Unternehmensressourcen geprägt ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    72,77€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    82,80€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Kernplattform gingco Share vereint leistungsstarke Buchungsfunktionen mit umfassender Workflow-Konfiguration und -Automatisierung sowie tiefgehenden Integrationsmöglichkeiten. Dadurch werden signifikante Prozessoptimierungen ermöglicht und unternehmensweit kritische und wertvolle Daten zur Nutzung und Verwaltung von Assets wie Immobilien, Arbeitsplätzen, Arbeits- und Besprechungsräumen, Parkflächen und weiteren Ressourcen bereitgestellt.

    Die Plattform gingco Share spielt eine zentrale Rolle bei der Steuerung zunehmend hybrider und komplexer Arbeitsumgebungen. Durch ihre modulare Architektur und starken Systemintegrationen hat gingco langjährige Kundenbeziehungen aufgebaut und sich eine führende Position im Markt für Enterprise-Resource-Management-Software gesichert.

    MCF fungierte während des gesamten Transaktionsprozesses als exklusiver Sell-Side-Berater für die gingco Systems GmbH.

    Starke Positionierung in einem strukturell wachsenden Markt

    Der Markt für Enterprise Resource Management befindet sich in einem strukturellen Wandel, getrieben durch hybride Arbeitsmodelle, eine steigende Nachfrage nach operativer Transparenz sowie wachsende Anforderungen an digitale Integration innerhalb von Unternehmensumgebungen. Organisationen suchen skalierbare Lösungen, mit denen sie Büroflächen und zugehörige Ressourcen effizient verwalten und gleichzeitig administrative sowie analytische Funktionen nutzen können, um ihr Facility-Management zu optimieren.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    MCF Corporate Finance hat die gingco Systems GmbH bei ihrem Verkauf an Main Capital Partners beraten FRANKFURT, Deutschland, 24. März 2026 /PRNewswire/ - Main Capital Partners („Main") gibt den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der gingco Systems GmbH („gingco") bekannt, einem deutschen Anbieter intelligenter Softwarelösungen für Enterprise …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     