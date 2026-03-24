MCF Corporate Finance hat die gingco Systems GmbH bei ihrem Verkauf an Main Capital Partners beraten

gingco wurde 1999 gegründet, beschäftigt über 30 Mitarbeitende und hat seinen Sitz in Braunschweig. Das Unternehmen bietet eine All-in-One-Plattform für Enterprise Resource Management und betreut rund 200 Kunden aus dem Enterprise-Segment und der öffentlichen Verwaltung mit insgesamt mehr als vier Millionen Nutzern, darunter die BMW Group, Bosch, RWE, Zeiss und viele weitere. gingco ist in einem hochattraktiven Marktsegment tätig, das durch die dynamischen Entwicklungen im Zuge der New-Work-Ära sowie durch steigende finanzielle Anforderungen an eine effiziente und optimierte Nutzung von Unternehmensressourcen geprägt ist.

FRANKFURT, Deutschland, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Main Capital Partners („Main") gibt den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der gingco Systems GmbH („gingco") bekannt, einem deutschen Anbieter intelligenter Softwarelösungen für Enterprise Ressource Management. Das bestehende Managementteam bleibt signifikant am Unternehmen beteiligt und gestaltet damit die langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens mit.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!

Die Kernplattform gingco Share vereint leistungsstarke Buchungsfunktionen mit umfassender Workflow-Konfiguration und -Automatisierung sowie tiefgehenden Integrationsmöglichkeiten. Dadurch werden signifikante Prozessoptimierungen ermöglicht und unternehmensweit kritische und wertvolle Daten zur Nutzung und Verwaltung von Assets wie Immobilien, Arbeitsplätzen, Arbeits- und Besprechungsräumen, Parkflächen und weiteren Ressourcen bereitgestellt.

Die Plattform gingco Share spielt eine zentrale Rolle bei der Steuerung zunehmend hybrider und komplexer Arbeitsumgebungen. Durch ihre modulare Architektur und starken Systemintegrationen hat gingco langjährige Kundenbeziehungen aufgebaut und sich eine führende Position im Markt für Enterprise-Resource-Management-Software gesichert.

MCF fungierte während des gesamten Transaktionsprozesses als exklusiver Sell-Side-Berater für die gingco Systems GmbH.

Starke Positionierung in einem strukturell wachsenden Markt

Der Markt für Enterprise Resource Management befindet sich in einem strukturellen Wandel, getrieben durch hybride Arbeitsmodelle, eine steigende Nachfrage nach operativer Transparenz sowie wachsende Anforderungen an digitale Integration innerhalb von Unternehmensumgebungen. Organisationen suchen skalierbare Lösungen, mit denen sie Büroflächen und zugehörige Ressourcen effizient verwalten und gleichzeitig administrative sowie analytische Funktionen nutzen können, um ihr Facility-Management zu optimieren.