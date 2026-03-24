BIOTRONIK startet globale Studie zum neuen elektrodenlosen Herzschrittmacher LivIQ

BERLIN, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- BIOTRONIK hat heute den Start seiner globalen, zulassungsrelevanten Studie zur Bewertung des elektrodenlosen LivIQ Herzschrittmachersystems bekannt gegeben. Das System der nächsten Generation soll mithilfe eines fortschrittlichen elektrischen Far–Field–Sensing ein hohes Maß an atrioventrikulärer (AV-)Synchronie ermöglichen.

Die ersten Implantationen im Rahmen der Studie erfolgten am Kokura Memorial Hospital in Kitakyushu sowie am National Cerebral and Cardiovascular Center (NCVC) in Osaka, Japan. „Die Implantation des BIOTRONIK–Systems verlief bemerkenswert unkompliziert. Die Katheterführung und das Freisetzen des Geräts waren sehr intuitiv. So konnten wir eine präzise Positionierung und hervorragende erste Ergebnisse erzielen", sagte Dr. Kenji Ando, Kardiologie, Kokura Memorial Hospital.

Dr. Kengo Kusano, Studienleiter am NCVC, ergänzte: „Ich freue mich, dass sich eine überzeugende Option für einen elektrodenlosen Einkammergerät abzeichnet, die eine zuverlässige AV–Synchronie und zugleich eine langfristige Leistungsfähigkeit verspricht."

Die prospektive, multizentrische klinische Studie wird rund 325 Patientinnen und Patienten an bis zu 60 internationalen Studienzentren einschließen. Sie untersucht die Sicherheit des Systems, die Stimulationsleistung, das Verhalten der AV–Synchronie sowie die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten. Damit liefert sie die notwendige Evidenz für globale Zulassungsanträge.

LivIQ baut auf BIOTRONIKs langjähriger Kompetenz in der physiologischen Stimulation auf. Das System nutzt ein bewährtes Far–Field–Sensing, um elektrische Signale des Vorhofs zu erkennen und einen VDD–Modus mit nur einem Gerät zu ermöglichen. Dieser Ansatz soll eine zuverlässige AV–Synchronie in vielfältigen klinischen Situationen unterstützen. Der Implantationskatheter wurde so entwickelt, dass er eine hervorragende Manövrierbarkeit und eine präzise Kontrolle ermöglicht.

„Wir kommen unserem Ziel näher, Ärztinnen und Ärzten eine noch intuitivere und leistungsstärkere elektrodenlose Schrittmacherlösung anzubieten", sagte Dr. Andreas Hecker, Chief Technology Officer bei BIOTRONIK. „LivIQ vereint zwei wesentliche Weiterentwicklungen: ein besonders leicht zu handhabendes Katheterdesign und ein neues SensingKonzept, das die Therapie in noch mehr klinischen Situationen unterstützt."

Elektrodenlose Herzschrittmacher gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie ohne Schrittmachertasche und Elektroden auskommen. Dadurch können potenzielle Komplikationen – etwa Infektionen oder Taschenprobleme – vermieden und der Eingriff weniger invasiv gestaltet werden.

Über BIOTRONIK

Seit über 60 Jahren steht BIOTRONIK an der Spitze der Medizintechnik und entwickelt Innovationen, die das Leben von Millionen Menschen mit Herzerkrankungen und chronischen Schmerzen verändern. Unser Ziel ist es, Technologie perfekt den individuellen Patientenbedürfnissen anzupassen. Mit unseren intelligenten Implantaten für das Herzrhythmusmanagement, Monitoring und die Neuromodulation sowie mit innovativen Lösungen in der Elektrophysiologie unterstützen wir zuverlässige, lebensverändernde Therapien. Von der Entwicklung des ersten Herzschrittmachers in Deutschland im Jahr 1963 über physiologische Stimulation (CSP) hin zu bahnbrechenden digitalen Lösungen für ein ganzheitliches Therapiemanagement setzen wir kontinuierlich neue Maßstäbe für Qualität, Leistung und Innovation. Mit Hauptsitz in Berlin ist BIOTRONIK heute in über 100 Ländern weltweit vertreten – und gestaltet mit zukunftsweisenden Lösungen die nächste Generation der Medizintechnik.

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