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    Litauen

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    Abgestürzte Drohne stammte aus Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukrainische Drohne stürzte in SE Litauen auf See
    • Drohne Teil eines Schwarms für Angriff auf Primorsk
    • Wiederholt Überflüge von Drohnen aus Belarus in EU
    Litauen - Abgestürzte Drohne stammte aus Ukraine
    Foto: Siarhei - 356130783

    VILNIUS (dpa-AFX) - Bei einem im Südosten des baltischen EU- und Nato-Mitglieds Litauen abgestürzten Flugobjekt handelt es sich nach Angaben der Regierung in Vilnius um eine ukrainische Drohne. Regierungschefin Inga Ruginiene teilte mit, der Vorfall habe sich im Zusammenhang mit einer Operation der Ukrainer gegen Russland ereignet. "Wir können schon mit Sicherheit sagen, dass es sich um eine verirrte Drohne handelte", sagte sie nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Vilnius.

    Die Drohne war in der Nacht zu Montag im Bezirk Varena nahe der Grenze zu Belarus in den litauischen Luftraum eingedrungen und auf einem zugefrorenen See abgestürzt. Sie war weder von Militärradargeräten erfasst noch vom Grenzschutz bemerkt worden. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera, die der litauische Rundfunk veröffentlichte und die den Vorfall zeigen sollen, sind eine Explosion und brennende Trümmer zu sehen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

    Fehlgeleitete Drohnen als zusätzliche Risiken

    Nach Angaben von Verteidigungsminister Robertas Kaunas gehörte die Drohne nach ersten Erkenntnissen zu einem Drohnenschwarm, der für einen Angriff auf den Hafen von Primorsk im Nordwesten Russlands eingesetzt wurde. Höchstwahrscheinlich sei sie durch russische elektronische Abwehrmaßnahmen fehlgeleitet worden. Die Drohne flog Kaunas zufolge tief, weshalb sie weder von belarussischer noch von litauischer Seite gesichtet worden sei. Ruginiene und Kaunas betonten, Litauen habe zusätzliche Radargeräte zur Erkennung tieffliegender Drohnen bestellt.

    Drohnen-Vorfälle auch in Nachbarländern

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. In dem wechselseitigen Drohnenkrieg sind die mit elektronischen Mitteln abgewehrten Fluggeräte auch eine Gefahr für die Nachbarländer. Wiederholt gerieten Drohnen über Belarus in den Luftraum von Polen, Litauen und Lettland. Ähnliche Fälle gab es in Rumänien und Moldau./awe/DP/stw






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