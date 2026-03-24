Eckert & Ziegler Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 24.03.2026

Mit einer Performance von -6,71 % musste die Eckert & Ziegler Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,97 %, geht es heute bei der Eckert & Ziegler Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Eckert & Ziegler Aktionäre einen Verlust von -2,80 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um +0,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,28 %. Im Jahr 2026 gab es für Eckert & Ziegler bisher ein Minus von -4,33 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,93 % geändert.

Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,97 % 1 Monat -2,28 % 3 Monate -2,80 % 1 Jahr -73,84 %

Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 887,95 Mio.EUR € wert.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 24.03.2026 / 10:17 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 24.03.2026 / 10:17 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 24.03.2026 / 10:04 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Novartis, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %. Siemens Healthineers notiert im Minus, mit -0,32 %.

Eckert & Ziegler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eckert & Ziegler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eckert & Ziegler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.