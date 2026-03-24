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    Besonders beachtet!

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    Eckert & Ziegler Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 24.03.2026

    Am 24.03.2026 ist die Eckert & Ziegler Aktie, bisher, um -6,71 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eckert & Ziegler Aktie.

    Besonders beachtet! - Eckert & Ziegler Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 24.03.2026
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

    Eckert & Ziegler Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.03.2026

    Mit einer Performance von -6,71 % musste die Eckert & Ziegler Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,97 %, geht es heute bei der Eckert & Ziegler Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Eckert & Ziegler Aktionäre einen Verlust von -2,80 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um +0,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,28 %. Im Jahr 2026 gab es für Eckert & Ziegler bisher ein Minus von -4,33 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,93 % geändert.

    Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,97 %
    1 Monat -2,28 %
    3 Monate -2,80 %
    1 Jahr -73,84 %

    Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 887,95 Mio.EUR € wert.

    Eckert & Ziegler SE: Dr. Gunnar Mann, Allocation of 12,545 shares as part of executive board remuneration (own shares of the issuer). This is a share-based remuneration with an automatic ...


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 24.03.2026 / 10:17 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Eckert & Ziegler SE: Dr. Gunnar Mann, Zuteilung von 12.545 Aktien als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung (eigene Aktien des Emittenten). Es handelt sich um eine ...


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 24.03.2026 / 10:17 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Eckert & Ziegler SE: Dr. Harald Hasselmann, Allocation of 62,541 shares as part of executive board remuneration (own shares of the issuer). This is a share-based remuneration with an ...


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 24.03.2026 / 10:04 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Novartis, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %. Siemens Healthineers notiert im Minus, mit -0,32 %.

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    Ob die Eckert & Ziegler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eckert & Ziegler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eckert & Ziegler

    -6,47 %
    +1,37 %
    -0,41 %
    -1,60 %
    -21,19 %
    -12,87 %
    -27,17 %
    +913,82 %
    +658,75 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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