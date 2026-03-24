US-Rentensystem
"Social Security hindert Amerikaner am Vermögensaufbau" – Das fordert Larry Fink
BlackRock-CEO Larry Fink fordert eine Reform des US-Rentensystems "Social Security". Anstatt in US-Bonds solle die US-Sozialversicherung in Aktien investieren. Das würde den Einzahlern eine höhere Rendite bringen.
Mehr als 70 Millionen Amerikaner sind auf die staatliche US-Rentenversicherung Social Security angewiesen – und genau dieses System nimmt BlackRock-Chef Larry Fink jetzt ins Visier. In seinem neuen "Chairman’s Letter" bezeichnet er das Programm zwar als eines "der wirksamsten Instrumente gegen Armut in der Geschichte der USA". Doch dann setzt er zu einem Satz an, der in Washington für Zündstoff sorgen dürfte: Social Security schaffe zwar Stabilität, lasse die meisten Amerikaner aber kein Vermögen aufbauen.
Der Kern seiner Kritik: Das Geld der Sozialversicherung lande bislang im Wesentlichen in US-Staatsanleihen. Laut den im CNBC-Bericht genannten Daten erzielten die kombinierten Renten- und Behindertenfonds 2025 eine effektive Jahresrendite von 2,6 Prozent. Gleichzeitig legte der S&P 500 im vergangenen Jahr um rund 16 Prozent zu und ein Portfolio aus Aktien und Anleihen erzielte eine Rendite von fast 15 Prozent. Für Fink ist genau das das Problem: Während andere Altersvorsorgesysteme am Wachstum der Wirtschaft partizipieren, bleibt Social Security defensiv – und ist somit für Millionen Amerikaner ein Sicherheitsnetz ohne Vermögenshebel.
Brisant ist, was daraus folgt. Fink bringt erneut ins Spiel, einen Teil des Systems langfristig breiter zu investieren – vorsichtig, diversifiziert und über Jahrzehnte hinweg. Das sei keine Privatisierung, betont er. Kritiker sehen trotzdem Risiken: höhere Verluste, mehr Abhängigkeit von den Märkten und die Gefahr, dass ein bisher verlässliches System an Stabilität verliert. Der demokratische Abgeordnete John Larson erinnert daran, dass die "Social Security" selbst in Crash-Phasen nie eine Zahlung verpasst hat.
Der Druck wächst zusätzlich, da die Rentenrücklagen laut CNBC-Projektionen bereits im Jahr 2032 aufgebraucht sein könnten. Dann drohen der Politik harte Entscheidungen. Finks Botschaft ist deshalb klar: Das Problem wird nicht kleiner, wenn man es weiter vertagt. Genau das macht seinen Vorstoß so explosiv, da er Amerikas vielleicht sensibelstes Sozialthema mit der Logik der Kapitalmärkte konfrontiert.
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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion