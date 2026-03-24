"Social Security hindert Amerikaner am Vermögensaufbau" – Das fordert Larry Fink

Mehr als 70 Millionen Amerikaner sind auf die staatliche US-Rentenversicherung Social Security angewiesen – und genau dieses System nimmt BlackRock-Chef Larry Fink jetzt ins Visier. In seinem neuen "Chairman’s Letter" bezeichnet er das Programm zwar als eines "der wirksamsten Instrumente gegen Armut in der Geschichte der USA". Doch dann setzt er zu einem Satz an, der in Washington für Zündstoff sorgen dürfte: Social Security schaffe zwar Stabilität, lasse die meisten Amerikaner aber kein Vermögen aufbauen.

Der Kern seiner Kritik: Das Geld der Sozialversicherung lande bislang im Wesentlichen in US-Staatsanleihen. Laut den im CNBC-Bericht genannten Daten erzielten die kombinierten Renten- und Behindertenfonds 2025 eine effektive Jahresrendite von 2,6 Prozent. Gleichzeitig legte der S&P 500 im vergangenen Jahr um rund 16 Prozent zu und ein Portfolio aus Aktien und Anleihen erzielte eine Rendite von fast 15 Prozent. Für Fink ist genau das das Problem: Während andere Altersvorsorgesysteme am Wachstum der Wirtschaft partizipieren, bleibt Social Security defensiv – und ist somit für Millionen Amerikaner ein Sicherheitsnetz ohne Vermögenshebel.