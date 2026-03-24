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    Sierra Madre zahlt 2,5 Millionen US-Dollar des Kredits von First Majestic zurück

    Sierra Madre zahlt 2,5 Millionen US-Dollar des Kredits von First Majestic zurück
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 24. März 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-go ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen bis heute 2,5 Millionen US-Dollar des nicht revolvierenden, besicherten Darlehens („Darlehen“) in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zwischen First Majestic Silver Corp. („First Majestic“) und dem Unternehmen zurückgezahlt hat.

     

    Einzelheiten zur ursprünglichen Bekanntgabe des Darlehens finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Mai 2024, Einzelheiten zur Verlängerung der Laufzeit mit einem neuen Fälligkeitstermin im Mai 2027 in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Juni 2025.

     

    Alex Langer, President und CEO von Sierra Madre, erklärt: „Wir sind stolz darauf, die vorzeitige Rückzahlung der Hälfte unserer Kreditfazilität bei First Majestic bekannt zu geben, die durch ein starkes Silber- und Goldpreisumfeld angetrieben wurde, was sich in einer Beschleunigung der Cash-Generierung aus La Guitarra widerspiegelt. Diese Rückzahlung erfolgt vorzeitig, und wir gehen davon aus, den Rest des Darlehens in den kommenden Monaten zurückzuzahlen.“

     

    Herr Langer fuhr fort: „Wir blicken weiterhin erwartungsvoll auf die nächste Wachstumsphase, wobei die erste Stufe der Produktionserweiterung bei La Guitarra voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2026 in Betrieb gehen wird, was den Durchsatz gegenüber der aktuellen Auslastung von 500 Tonnen pro Tag („tpd“) um mindestens 50 % steigern dürfte.“

     

    Sierra Madre geht davon aus, die Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 Mitte April 2026 bekannt zu geben.

     

    Qualifizierte Person

     

    Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

     

    Über Sierra Madre

     

    Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Entwicklungsunternehmen, das sich auf den Betrieb, die Exploration und Entwicklung der Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Liegenschaft Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertagemine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

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