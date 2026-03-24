UBS stuft SALZGITTER AG auf 'Neutral'

ÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Jahreszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Der Stahlkonzern habe Details zum schwachen Ausblick folgen lassen, schrieb Andrew Jones in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der starke Kursrutsch sei eher auf die Marktschwäche zurückzuführen. Salzgitter bewege sich aktuell stets stärker als der Markttrend. Die Stahlwerte würden im Zuge des Nahost-Kriegs von steigenden Energiekosten und Nachfragerisiken belastet./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 10:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 36,60EUR auf Tradegate (24. März 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Jones

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

