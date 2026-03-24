Jefferies belässt Nagarro nach Zahlen und Zielen auf 'Buy'

Hallo zusammen - ich drehe jetzt quasi schon seit Monaten die
Berichte vor und zurück und werde einfach nicht schlau daraus!
Vielleicht hilft mir bitte jemand auf die Sprünge, was ich hier
beim Zahlenwerk übersehe bzw. einfach nicht verstehe:
Vorab die Datenbasis - jeweils die Konzernabschlüsse. Der
Einzelabschluss ist dann eh nochmal eine "Nuss" für sich.
(A) 2023 -
https://www.nagarro.com/hubfs/Investors/InvestorDocuments/Annual-Report-2023/Annual-Report-2023-DE.pdf?hsLang=en
(B) 2024 -
https://www.nagarro.com/hubfs/Investors/InvestorDocuments/Annual-Report-2024/Nagarro-Group_2024%20Annual%20Report_DE.pdf?hsLang=en
(C) Q2/25 -
https://www.nagarro.com/hubfs/Investors/InvestorDocuments/Q2%20Half-yearly%202025/Nagarro%20DE%20H1%202025%20final.pdf?hsLang=en
(D) Q3/25 -
https://www.nagarro.com/hubfs/Investors/InvestorDocuments/Financial_Statements_Q3_2025/Nagarro%20SE_Q3%202025_DE.pdf?hsLang=en
Frage 1 - seltsame Erträge
Auf Seite 26 in D steht folgendes:
(ii) Sonstige
In der verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung für die ersten
neun Monate des Jahres 2025 hat Nagarro den nicht realisierten
Gewinn/Verlust aus konzerninternen Darlehen innerhalb der
Nagarro-Gruppe unter „sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen
und Erträge” im „Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit”
ausgewiesen, was zu einem positiven Effekt in Höhe von 15.842
TEUR mit einer entsprechenden Verringerung der
„wechselkursbedingten Veränderungen des Finanzmittelfonds”
führte. Sonstige Auswirkungen des nicht realisierten
Gewinns/Verlusts auf die Bilanzposten im Zusammenhang mit dem
Working Capital wirken sich gleichermaßen auf „sonstige
zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge“ und die „Working
CapitalVeränderungen“ aus, während sie keine Auswirkungen auf den
„Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit“ haben. Eine ähnliche
Umgliederung hat einen positiven Effekt auf den „Cashflow aus der
betrieblichen Tätigkeit“, mit einer entsprechenden negativen
Auswirkung auf die „wechselkursbedingten Veränderungen des
Finanzmittelfonds“ in Höhe von 7.360 TEUR für das erste Quartal
2025 und 15,858 TEUR für das erste Halbjahr 2025. Die
Vergleichszahlen für die entsprechenden Zeiträume im Jahr 2024
sind nicht wesentlich. Insgesamt ergibt sich keine Auswirkung auf
den „Finanzmittelfonds“ sowie die „Veränderung des
Finanzmittelfonds gesamt“ in der Kapitalflussrechnung für das
erste Quartal 2025 sowie das erste Halbjahr 2025.
Wieso erklärt man in Q3, was schon in Q1 bzw. Q2 hätte Erwähnung
finden müssen?
Wieso passt die Zahl 15.842 TEUR nicht zur Zahl auf Seite 24 - da
stehen dann 13.646?
Wieso erhöht man auf diese doch sehr merkwürdige Weise den
Cash-Flow?
Frage 2 - gezahlte Steuern
Jedenfalls wird auf Seite 24 auch ausgewiesen, dass man (28.679)
TEUR Steuern bezahlt hätte.
Auf Seite 20 steht die GUV - da findet man eine ähnliche Zahl.
Zugleich haben sich aber die Verbindlichkeiten (siehe Seite 19)
aus eben diesen Ertragssteuern um rund 26m auf 35.054 TEUR
erhöht.
Sind schon sehr hohe Steuerzahlungen. Insbesondere, wenn man
bedenkt, dass das Ergebnis nach Steuern für 9M/2025 gerade mal
bei 12.274 TEUR lag - Seite 20 Spalte 3.
Normal liegt doch die Steuerquote für das Unternehmen ungefähr
bei maximal 30% (ja, der Aktionär zahlt dann nochmal rund 27%).
Jedenfalls wird das Ergebnis offenbar durch folgenden Posten
verhagelt:
"Währungsdifferenzen (einschließlich der Auswirkungen der
Hochinflation in der Türkei)"
Den man dann aber gar nicht bei der Cash-Flow-Rechnung findet.
Ganz abgesehen davon, dass das Geschäft in der Türkei wohl eher
nicht so einen hohen Umfang haben dürfte.
Frage 3 - Eigenkapital
Das EK sinkt per Q3/25 auf 172.759 (von 222.660) TEUR -
entspricht also so ziemlich genau der Höhe des Aktienrückkaufs in
2025 über rund 50m und wäre somit auch korrekt verbucht.
Nur, wo ist denn aber dann der Jahresüberschuss hin??
Wären ja immerhin 12.274 TEUR, die man einfach nicht mehr findet.
Wo sind die bitte?
Gibt noch einige weitere Punkte, die ich bei dem Zahlenwerk
einfach nicht verstehe. Die kann ich ja dann formulieren, wenn
wir mal diese Punkte hier aufgeklärt haben.
Danke vorab.
Und was meint Ihr? Wird NAGARRO den Gewinn von 2024 erreichen?
Waren laut (B) Seite 38 - 56,9 Mio - nach Steuern.
Da wäre ja ein richtiger Endspurt fällig - ausgehend von 12,2 für
9M - oder?