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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Nagarro nach Zahlen und Zielen auf 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Buy für Nagarro mit Ziel 91
    • Martin Comtesse erwartet moderates Wachstum 2026
    • Studie veröffentlicht 24.03.2026 über dpa AFX
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Nagarro nach Zahlen und Zielen auf 'Buy'
    Foto: adobe.stock.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. 2026 werde wohl wieder ein Jahr mit moderatem Wachstum, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Zahlen und Ausblick./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Nagarro

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    +138,20 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 47,52 auf Tradegate (24. März 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -4,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 654,63 Mio..

    Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +59,53 %/+99,41 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:


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