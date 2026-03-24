Habitat for Humanity startet „Let's Open the Door"-Kampagne, um auf die weltweite Wohnungsnot aufmerksam zu machen

Die Wohnungskrise ist eine der dringendsten globalen Herausforderungen. Habitat for Humanity ist sich der Bedeutung eines Zuhauses für Familien und seiner Auswirkungen auf Gemeinschaften bewusst und startet heute gemeinsam mit seinen Partnern die globale Kampagne Let's Open the Door , um auf die weltweite Wohnungsnot aufmerksam zu machen und die Menschen überall zum Handeln zu bewegen.

ATLANTA, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Ein Zuhause ist das Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen. Es führt zu besserer Gesundheit, Bildung und Wohlbefinden, mehr Wirtschaftswachstum und weniger Armut. Dennoch wacht jeden Tag einer von drei Menschen auf der Welt auf, ohne die Sicherheit eines sicheren und bezahlbaren Zuhauses.

In diesem Jahr feiert Habitat 50 Jahre, in denen Menschen zusammengebracht wurden, um florierende und gesunde Gemeinschaften aufzubauen. Auf der Grundlage dieses Meilensteins wird die von State Farm, Whirlpool, Lowe's und Wells Fargo unterstützte Kampagne Let's Open the Door von Habitat die weltweite Wohnungsnot thematisieren und diese Dringlichkeit durch Pop-up-Installationen, Vor-Ort-Bauten und digitale Erzählungen in mehr als 60 Ländern zum Ausdruck bringen.

„Wohnen ist seit 50 Jahren das Kernstück der Arbeit von Habitat. Als führendes Unternehmen im Bereich des weltweiten Wohnungsbaus kennt Habitat die Schlüssel, die unsere Vision von einer Welt, in der jeder Mensch ein menschenwürdiges Zuhause hat, Wirklichkeit werden lassen", so Jonathan Reckford, Chief Executive Officer von Habitat for Humanity International. „Mit der Unterstützung unserer Partner wird die Kampagne Let's Open the Door das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines besseren Zugangs zu erschwinglichem und nachhaltigem Wohnraum schärfen, und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Indem Sie Ihre Stimme, Ihre Zeit oder Ihre Talente zur Verfügung stellen, können Sie dazu beitragen, den Zugang zu Wohnraum, dessen Erschwinglichkeit und nachhaltige Lösungen zu fördern und mehr Familien auf der ganzen Welt die Tür zum Wohneigentum zu öffnen."

Am 1. April wird Habitat die erste große US-Aktivierung der Kampagne „Let's Open the Door" starten. Home is the Key, die jährliche Spenden- und Bewusstseinsinitiative von Habitat, inspiriert Partner, Befürworter und Gemeinden dazu, innovative Wohnungsbaulösungen in den gesamten USA voranzutreiben. Die einmonatige Initiative wird von Lowe's, Blizzard Entertainment und Colgate-Palmolive gesponsert und soll eine Bewegung entfachen, die Türen zu gerechtem Wohneigentum und stärkeren, widerstandsfähigeren Gemeinden öffnet. Im April werden fünf lokale Habitat-Organisationen - Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City and Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties, und Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia - Veranstaltungen durchführen, darunter Podiumsdiskussionen mit angesehenen Wohnungsbauexperten und Einweihungen von Häusern, um die Kraft des kollektiven Handelns und das anhaltende Engagement für die Schaffung von Wohnungslösungen in den USA zu demonstrieren.