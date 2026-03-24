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    FC Schalke 04 Halbjahreszahlen: Positives Ergebnis & Anleihe 5,75 % bis 12/25

    Trotz rückläufiger Erlöse in der Hinrunde setzt Schalke 04 wichtige finanzielle Stabilisierungsschritte und schafft die Basis für künftiges Wachstum und neue Chancen.

    FC Schalke 04 Halbjahreszahlen: Positives Ergebnis & Anleihe 5,75 % bis 12/25
    Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
    • Konzernjahresüberschuss in der Hinrunde (1.7.–31.12.2025): 2,5 Mio. € (Vj. 6,6 Mio. €); Umsatz 83,5 Mio. € (Vj. 95,0 Mio. €) – Rückgang vor allem durch weniger Sonderveranstaltungen in der VELTINS‑Arena.
    • Zuwächse bei Sponsoring (20,4 Mio. € vs. 18,2 Mio. €) und Merchandising (11,2 Mio. € vs. 9,4 Mio. €); Schalke erzielt auch in der 2. Bundesliga in vielen Bereichen über dem Ligaschnitt liegende Erlöse.
    • Finanzielle Stabilisierung: erfolgreiche Emission der Unternehmensanleihe 2025/2030 (Volumen 90 Mio. €), vorzeitige Refinanzierung auslaufender Alt-Anleihen und Rückführung von landesverbürgten Darlehen im Restvolumen von >25,4 Mio. €.
    • Rückzahlungen abgeschlossener Kredite: Konsortialkredit für Berger Feld und Corona‑Darlehen vorzeitig gekündigt und zum 31.12.2025 vollständig zurückgezahlt; Nettoeigenkapital‑Defizit verringerte sich von 99,1 Mio. € auf 96,6 Mio. €.
    • Prognose für 2025/2026: Bei Verbleib in der 2. Bundesliga wird ein ausgeglichenes Konzernergebnis bis zu einem einstelligen Millionen‑Gewinn erwartet; bei Aufstieg ist ein geringer Fehlbetrag bis hin zu ausgeglichen möglich (aufstiegsbedingte Aufwendungen).
    • Stärkung der Eigenkapitalbasis durch Verkauf von Stadionanteilen an die Fördergenossenschaft Auf Schalke eG für 7,5 Mio. €; ermöglicht Rückerwerb von Anteilen an der Stadiongesellschaft und eröffnet Chancen auf zusätzliche Ausschüttungen; Aufruf zur weiteren Zeichnung von Genossenschaftsanteilen.






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