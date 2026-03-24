Bundeswehr zieht Eurofighter aus Polen ab

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Luftwaffe hat den Einsatz mehrerer Kampfflugzeuge in Polen zum verstärkten Schutz der Nato-Ostflanke beendet. Die Mission der Eurofighter auf dem polnischen Militärflugplatz in Malbork sei beendet, teilte das Oberkommando der polnischen Streitkräfte auf X mit. "Ihre Anwesenheit war eine äußerst wichtige Geste der Zusammenarbeit im Rahmen der kollektiven Verteidigung", hieß es.

Die Bundeswehr hatte im Dezember die Flugzeuge sowie eine Truppe von etwa 150 Männern und Frauen geschickt, darunter neben den Piloten auch Techniker, Logistiker, Objektschützer und Feldjäger. Die Stationierung war eine Reaktion auf Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets im Ostsee-Raum sowie den Einflug von Kamikaze-Drohnen auf Nato-Gebiet. Der Militärflughafen Malbork liegt rund 60 Kilometer südöstlich von Danzig und 80 Kilometer von der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad entfernt./dhe/DP/stw



