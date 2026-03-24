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    Monash University und ClinChoice schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der klinischen Entwicklung innovativer Therapien

    Monash University und ClinChoice schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der klinischen Entwicklung innovativer Therapien

    MELBOURNE, Australien, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Monash University und ClinChoice Inc, ein weltweit führendes klinisches Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO), das sich auf innovative Therapeutika konzentriert, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die zum Ziel hat, klinische Studien in der Frühphase zu beschleunigen und bahnbrechende Gesundheitsinnovationen und -entdeckungen Patientinnen und Patienten weltweit zur Verfügung zu stellen.

    Professor Robyn Ward AM, Deputy Vice-Chancellor (Research and Enterprise) (left), Kevin Xu, Chairman and CEO of ClinChoice (center), and Kerry Dyson, President, International Clinical Operations at ClinChoice (right), attended the signing ceremony to witness this milestone together.

    Beide Organisationen bringen unterschiedliche Stärken in die Gesundheitsinnovation ein, und beide haben ein klares Engagement für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt.

    Monash ist eine der Top-50-Hochschulen weltweit und die größte australische Universität mit globaler Präsenz im indo-pazifischen Raum, in Europa und in den USA.

    Die Universität ist auch Teil des größten australischen Netzwerks für klinische Studien, das fünf große angeschlossene Gesundheitsdienste mit mehr als 7.000 Krankenhausbetten und ein nationales Netz von mehr als 3.000 Hausärztinnen und Hausärzten umfasst. Die von der Monash University geleiteten Studien machen etwa ein Viertel aller klinischen Studien in Australien aus und erreichen eine Patientenpopulation von 4,5 Millionen Menschen.

    Die Zusammenarbeit verbindet die international anerkannte Forschungsexzellenz und das klinische Ökosystem der Monash University mit den globalen Entwicklungs-, Regulierungs- und Data-Science-Kapazitäten von ClinChoice, um qualitativ hochwertige, patientenorientierte Forschung in ganz Australien und in der gesamten internationalen Forschungslandschaft zu unterstützen. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der Beschleunigung der frühen klinischen Entwicklung und der schnelleren Bereitstellung innovativer Therapien für Patientinnen und Patienten liegen.

    „Monash engagiert sich sehr für wirkungsorientierte Partnerschaften, die unser Know-how in Forschung und Innovation im Gesundheitswesen nutzen", sagte Professorin Robyn Ward AM, Deputy Vice-Chancellor (Research and Enterprise). „Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit ClinChoice. Indem wir unsere Forschungsexzellenz mit ihren globalen Fähigkeiten kombinieren, können wir Patientinnen und Patienten neue Therapien und Technologien zur Verfügung stellen und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen unseren talentierten Forschenden und dem globalen Biotechnologiesektor stärken."

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