Heute am 24.03.2026: Xiaomi Aktie im Blickpunkt

Am heutigen Handelstag konnte die Xiaomi Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,50 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,91 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Xiaomi Aktie. Nach einem Plus von +0,91 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,7340€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Xiaomi Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,35 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -9,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Xiaomi einen Rückgang von -18,00 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,15 % 1 Monat -6,82 % 3 Monate -15,35 % 1 Jahr -45,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung nach Xiaomis Quartalszahlen und die Bewertung der EV-Sparte. Der Gewinnrückgang im vierten Quartal trotz Umsatzplus, 30.000 fest bestellten SU7-Bestellungen und Preisanpassungen nähren Wachstumshoffnungen, erhöhen jedoch Margenrisiken und Skepsis. Die Debatte vergleicht das Kurs-Verhältnis mit der Konkurrenz und hinterfragt die Ertragsperspektiven bei steigenden Kosten.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,52 Mrd. € wert.

Schwaches Smartphone-Geschäft trifft auf steigende Kosten. Gleichzeitig investiert Xiaomi massiv in KI und E-Autos. Die Wette: Transformation statt Absturz.

So schlagen sich die Wettbewerber von Xiaomi

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,19 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,47 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.