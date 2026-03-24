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    Vier Verdächtige nach Brandanschlag in Berlin 2025 ermittelt

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier Verdächtige wegen Sabotage am Stromnetz in Berlin
    • Stromausfall betraf 50.000 Haushalte und 2.000 Betriebe
    • Durchsuchungen und Beschlagnahme von Handys und Laptops
    Vier Verdächtige nach Brandanschlag in Berlin 2025 ermittelt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem mutmaßlich linksextremen Brandanschlag auf die Stromversorgung des Berliner Technologieparks Adlershof im September 2025 hat die Polizei vier Verdächtige ermittelt. Den Beschuldigten im Alter von 28, 31, 35 und 36 Jahren wird verfassungsfeindliche Sabotage vorgeworfen. Sie sollen mit dem Brandanschlag am 9. September 2025 auf zwei Strommasten den folgenschweren Stromausfall verursacht zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Betroffen waren zeitweise rund 50.000 Privathaushalte und rund 2.000 Gewerbebetriebe.

    Durchsucht wurden seit dem Morgen Wohnungen und andere Objekte in den Berliner Bezirken Mitte, Neukölln, Treptow-Köpenick, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow sowie je eine Wohnung in Düsseldorf und Kyritz in Brandenburg sowie zwei Wohnungen in Hamburg, hieß es weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Beweismittel beschlagnahmt, darunter Handys, Laptops, Unterlagen und diverse weitere elektronische Geräte./rab/DP/men





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    Vier Verdächtige nach Brandanschlag in Berlin 2025 ermittelt Nach dem mutmaßlich linksextremen Brandanschlag auf die Stromversorgung des Berliner Technologieparks Adlershof im September 2025 hat die Polizei vier Verdächtige ermittelt. Den Beschuldigten im Alter von 28, 31, 35 und 36 Jahren wird …
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