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    Wirtschaftsfolgen von Iran-Krieg nicht schnell vorbei

    FÃ¼r Sie zusammengefasst
    • Wirtschaftliche Verwerfungen dauern auch lÃ¤nger
    • Ã–lpreise lÃ¤ngerfristig 40 bis 50 Prozent hÃ¶her
    • Appell zum Ausbau von Handelsbeziehungen und MÃ¤rkten
    DIHK - Wirtschaftsfolgen von Iran-Krieg nicht schnell vorbei
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BERLIN (dpa-AFX) - Selbst im Fall einer schnellen Beendigung des Iran-Kriegs dÃ¼rften die wirtschaftlichen Verwerfungen nach EinschÃ¤tzung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) lÃ¤nger anhalten. "Es wird Wochen dauern, Experten sagen bis zu Monaten, dass es dann wieder richtig lÃ¤uft", sagte DIHK-AuÃŸenwirtschaftschef Volker Treier in Berlin.

    LÃ¤ngerer Anstieg der Ã–lpreise erwartet

    Treier verwies auf zerstÃ¶rte Infrastruktur fÃ¼r die Suche nach und FÃ¶rderung von Gas in der Region, Probleme beim Abtransport per Schiff und ProduktionsausfÃ¤lle in Saudi-Arabien, Katar, Kuwait und im Irak. Mit Blick auf die Ã–lpreise sei es "nicht verwegen anzunehmen", dass es Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum zu einem um 40 bis 50 Prozent hÃ¶heren Niveau komme.

    Man sei schnell bei einem Zuwachs der Inflationsrate von einem halben Prozentpunkt gegenÃ¼ber der Situation vor dem Krieg, sagte Treier. Auch die StÃ¶rungen der Lieferketten unter anderem durch die Blockade der StraÃŸe von Hormus wirke sich aus. Zudem sei Dubai als wichtiger Umschlagpunkt fÃ¼r Luftfracht gestÃ¶rt.

    Appell fÃ¼r Ausbau von Handelsbeziehungen

    Das Wachstum von Deutschland als exportorientierter Volkswirtschaft leide schon seit Jahren unter Problemen im Welthandel, sagte Treier. Seit 2019 gebe es praktisch kein Wachstum. Bis zum Jahresbeginn sei das Bruttoinlandsprodukt in dieser Phase nur um 0,2 Prozent gewachsen. In der gleichen Zeit sei die Weltwirtschaft um 18 Prozent gewachsen, die USA um 16 Prozent, Italien um 6 Prozent und Frankreich um 5 Prozent.

    Treier plÃ¤dierte fÃ¼r einen Ausbau der Handelsbeziehungen mit anderen LÃ¤ndern, wo immer mÃ¶glich - so etwa mit SÃ¼damerika Ã¼ber das Mercosur-Abkommen oder Ã¼ber das jÃ¼ngst zwischen der EU und Australien vereinbarte Freihandelsabkommen./hrz/DP/stw




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