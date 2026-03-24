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    Angriffe in Isfahan und anderen Teilen des Irans

    Für Sie zusammengefasst
    • Israelische Armee greift erneut Isfahan und Iran an
    • Bewohner in Teheran melden Explosionen und Alarm
    • Berichte über Raketenangriffe nach Israel an Küste
    Israel - Angriffe in Isfahan und anderen Teilen des Irans
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut Ziele in der Stadt Isfahan und anderen Teilen des Irans angegriffen. Einwohner der iranischen Hauptstadt Teheran berichteten von Explosionsgeräuschen. In der Mitteilung des Militärs war die Rede von einer "großangelegten Angriffswelle in Isfahan". In anderen Gebieten seien Produktionsstätten des iranischen Machtapparats angegriffen worden. In Israel gab es derweil Berichte über neue Raketenangriffe aus dem Iran, unter anderem in den Küstenstädten Eilat und Aschkelon gab es Raketenalarm./le/DP/men


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