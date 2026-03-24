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    Athena Intelligence Launches India Push Amid Rising Cross-Border Corporate Risks

    Athena Intelligence enters India, appointing Aditya Jain to lead high-end risk, cyber and intelligence services amid rising cross-border threats.

    Athena Intelligence Launches India Push Amid Rising Cross-Border Corporate Risks
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Geneva-based Athena Intelligence (founded 2019) is expanding into India and has appointed Aditya Jain as Associate Partner to lead its India operations.
    • The move responds to intensifying cross-border corporate risk in India: 265 million cyberattacks in 2025, roughly 2,011 attacks per week, and 12.4% of global malware incidents.
    • Aditya Jain is a Strategic Intelligence, Cyber & Technology Advisor and founder/CEO of a Geneva-based narrative intelligence platform, bringing regional and international expertise.
    • Expansion is supported by senior Indian defence and law enforcement advisors: Colonel Shashank Kaushal (Senior Advisor) and Dr. Rajendar Pal Singh (Strategic Advisor).
    • Services offered will include due diligence, AML investigations, corporate intelligence, cyber risk advisory, and cross-border asset tracing for corporates, financial institutions, law firms, and HNWIs.
    • CEO Jonas Rey positions the India launch as a strategic step to deliver international-grade, multi-jurisdictional investigative capability to address cross-border fraud, reputational attacks, and cyber intrusions.






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