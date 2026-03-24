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    Mit Value durch die Krise

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    Vom Langweiler zum Anker im Depot: Versorger und Telekoms im Aufwind

    Jahrelang ließen Anleger Versorger und Kommunikations-Aktien links liegen. Jetzt könnte genau das ein Fehler werden – denn Geopolitik, Energiewende und Datensouveränität verändern das Bild grundlegend.

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    Mit Value durch die Krise - Vom Langweiler zum Anker im Depot: Versorger und Telekoms im Aufwind
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    15 Jahre Underperformer – jetzt könnten Versorger und Telekommunikationskonzerne plötzlich zu den attraktivsten Häfen im Sturm werden. Zu dieser Einschätzung kommt die Berenberg Bank in einer aktuellen Analyse, die das geopolitische Geschehen rund um den Iran-Konflikt in ihre langfristige Kapitalmarktthese einbettet.

    Das Kernargument: In einer Welt, die von Aufrüstung, industrieller Reindustrialisierung und einem verlängerten Zyklus hoher Zinsen geprägt ist, gewinnen Infrastruktursektoren strategischen Wert. Wer bislang Versorgungsunternehmen als langweilige Dividendenzahler abgetan hat, müsse umdenken. Die Berenberg-Strategen sehen in Versorgern und Telekommunikationswerte eine seltene Kombination aus industrieller Systemrelevanz und defensiven Eigenschaften – ein Profil, das in unsicheren Märkten besonders gefragt sei.

    Beim Blick auf den Versorgungssektor rechnet das Energieteam der Bank mit einer anhaltenden Investitionsoffensive. Die regulierten Netzwerte in der EU wachsen den Analysten zufolge derzeit um rund zehn Prozent jährlich – ein Tempo, das historisch ohne Vorbild ist.

    Der Grund: Nach anderthalb Jahrzehnten stagnierender Nachfrage treiben nun Elektrifizierung, Rechenzentren und der Umbau des Energiesystems die Stromnachfrage. Für die EU erwarten die Analysten bis 2030 ein jährliches Nachfragewachstum von ein bis zweieinhalb Prozent. Gleichzeitig erhöht der Iran-Konflikt den Druck auf Energieunabhängigkeit – ein strukturelles Argument, das die Investitionsbereitschaft der Regierungen weiter stärkt. 

    Im Telekommunikationssektor rückt das Team die wachsende Rückendeckung durch europäische Regulatoren in den Vordergrund. Die EU hat mit dem Digital Networks Act im Januar den Rechtsrahmen für Kommunikationskonzerne und Satellitenoperatoren modernisiert; in Großbritannien lässt die Ofcom-Regulierung bis 2031 Raum für attraktive Renditen auf Glasfaserinvestitionen.

    Besonders erwähnenswert: Die EU hält an ihrem IRIS²-Satellitenprojekt fest, das als europäische Alternative zu Starlink positioniert ist – mit einem Gesamtvolumen von rund zehn Milliarden Euro, an dem unter anderem SES und Eutelsat beteiligt sind. Finanziell sieht das Berenberg-Team den Sektor auf Kurs: Über zehn Prozent freier Cashflow-Wachstum pro Jahr bis 2030 seien realistisch, getrieben durch den Übergang von Kupfer- zu Glasfasernetzen. 

    Die Bewertungsniveau beider Sektoren seien bereits fortgeschritten – "keine der beiden Branchen ist aktuell günstig", so die nüchterne Einschätzung der Analysten. Den höheren Einstiegspreis halten sie jedoch für gerechtfertigt, weil die Kombination aus Wachstumspotenzial und defensivem Charakter historisch selten sei.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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