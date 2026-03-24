Dax weiter im Minus - Lage im Nahen Osten bleibt undurchsichtig

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.585 Punkten beschlossen, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, BASF und Zalando, am Ende SAP, Bayer und Airbus.



"Die Anleger schauen weiter dem Nachrichtentennis zwischen dem Iran und den USA zu und reagieren nur noch ad hoc auf die jeweilige Nachrichtenlage", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Situation im Nahen Osten sei weiterhin undurchsichtig und die entsprechenden Tickermeldungen bewegten über die Energie- dann auch immer die Aktienmärkte.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF SE! Short 50,82€ 0,32 × 13,61 Zum Produkt Long 44,82€ 0,37 × 13,00 Zum Produkt